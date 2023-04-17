«Мизантроп»: Рецензия Киноафиши

Модная тусовка в новогоднюю ночь в Балтиморе. Пока одни танцуют на крыше многоэтажки, другие отмокают там же в джакузи, а третьи охлаждают шампанское, в небе взрываются красивые фейерверки. Но полюбоваться ими у празднующих не получится, ведь они заглушают выстрелы, которые попадают точно в цель. 29 случайных людей убиты. Полиция и ФБР приезжают на место преступления, чтобы отыскать снайпера. Но возле жертв нет никаких следов, а квартира, из которой он стрелял, взорвана.

Расследовать это дело поручают главному следователю ФБР Ламмарку ( Бен Мендельсон ). У него нет ни одной зацепки, но он замечает потенциал в молодой полицейской Элеанор Фалько ( Шейлин Вудли ) и нанимает ее. Девушка должна помочь ему составить портрет убийцы и найти психопата, пока он не забрал жизни других людей.

Для аргентинского режиссера и сценариста Дамиана Сифрона «Мизантроп» (или в оригинале — To Catch a Killer) — англоязычный дебют. Ранее его прославил сатирический киноальманах 2014 года « Дикие истории », спродюсированный Педро Альмодоваром . Картина победила в премиях BAFTA, «Гойя» и номинировалась на «Оскар» в категории «Лучший иностранный фильм». С тех пор режиссер стал самым большим открытием в истории аргентинского кино.

Мизантроп

Однако его новый триллер о серийном убийце не столь оригинален, как мы могли ожидать. В какой-то момент он превращается в те психологические драмы, которые мы уже видели. « Молчание ягнят », « Зодиак », « Темный рыцарь » — Сифрон отдает дань всем лучшим экземплярам жанра. И даже героиня Шейлин Вудли немного напоминает Клариссу Старлинг из «Молчания ягнят». У Элеонор было травматическое прошлое, она умна и хорошо справляется с составлением психологического портрета их убийцы. По словам Ламмарка, она единственная, кто может понять его, ведь она и сама «псих». Ну и что, что в этом Сифрон подражает легендам. Все-таки он привносит и кое-что новенькое, отвечающее современным реалиям. Да и зрители в основной массе любят смотреть нескучные новинки жанра.

Основная часть расследования героев выглядит убедительно. Элеонор сразу не становится главной звездой этого дела (это вызвало бы сильнейшую скуку). Напротив, сюжет тянется долго, и поначалу героиня в основном слушает отчеты и умозаключения настоящих агентов ФБР. Понемногу она включается, советует искать бывших военных ветеранов со снайперским прошлым из-за меткости стрелка. Поймать убийцу стремится и отдел террористических преступлений. Но, разумеется, найти серьезные зацепки удастся только тогда, когда снайпер откроет огонь вновь.

Мизантроп

Поскольку агенты, как слепые котята, блуждают в потемках и буквально на ощупь ищут улики, в картине многое берет на себя звук. В кинозале с хорошей аудиосистемой будет ощущение присутствия при взрыве, стрельбе или разговорах в полицейском участке. Шутки Ламмарка будут немного успокаивать напряженную обстановку. А прямая отсылка к «Челюстям», которую не ожидаешь услышать в подобном проекте, позабавит любителей аттракционов из поп-культуры.

Сам «Мизантроп» — скорее смесь массового и авторского кино. На первый взгляд, жанровый фильм по-своему интерпретирует модель нарратива «Зодиака» и показывает интересные планы, среди которых ярче всех выделяются даже не эпизоды с убийствами, но крупный план с лицами нескольких героев в профиль, выстроенных по диагонали. Этакая «гора Рашмор». Мы видим мимику персонажей, слышим их полилог, но, только доведя зрителя до максимума напряжения, оператор Хавьер Хулия переместит кадр на трупы в морге.

Мизантроп

Сюжет также не назовешь простым. В нем есть несколько неожиданных поворотов и любопытных высказываний. Недостаток фильма, пожалуй, в том, что детектив выглядит гипертрофированно американским и политизированным. Что, конечно, удивляет, ведь режиссер из Аргентины. И о том, что снимает иностранец, мы вспомним лишь тогда, когда услышим довольно поверхностные рассуждения героев об Америке. Они ограничиваются упоминаниями о высадке на Луну, парочке других знаковых событий и, конечно, «Старбаксом» (в нашем случае — Stars coffee). Хотя это вряд ли расстроит зрителя, ведь в этом смысле картина сближается с бесконечными «Падениями» с Джерардом Батлером , которые, несмотря на простую риторику, пользуются успехом.

Тем не менее в какой-то момент обилие повесток просто зашкаливает и фильм кажется сильно перегруженным. В картине появляются амбициозные старики у власти, которые мешают работать и заставляют подписывать разные бумажки; журналисты, которые думают прежде всего о сенсации, а не о жизни людей. Звучат вопросы презумпции невиновности, проблемы экологии, вегетарианства и общества потребления, жизни в постпандемийной реальности.

Мизантроп

Все это вопросы универсальные. Но от некоторых из тем уж точно можно было бы избавиться, и фильм от этого бы ничуть не пострадал. История про (не)разделение мусора, например, есть в сюжете, скорее всего, просто потому, что так принято: в серьезное современное кино нужно включать экоповестку. Добавьте к этому деспотические политические комментарии о насилии с применением огнестрельного оружия, о расизме и вреде видеоигр-шутеров — и получится «Мизантроп».

Конечно, новый детектив — это еще не «Зодиак». Но это неплохое зрительское кино, которое может увлечь зрителя, поражает качественным звуком и, несмотря на свою перегруженность разными проблемами, вцепляется в нас хоть одной из них. И кто знает, может, с этого начнутся перемены к лучшему.