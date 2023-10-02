«Дурные деньги»: Рецензия Киноафиши

2021 год. Пандемия коронавируса идет на спад, но люди еще носят маски, переживают из-за потери близких, не победивших болезнь, и испытывают нехватку денег, а иногда и находятся в полном банкротстве в те первые дни после карантина. Общество жаждет общения друг с другом и мечтает подзаработать, желательно не выходя из дома. И с тем и с другим может помочь Кит Джилл, который фанатеет по миру инвестиций и делится теориями в своем ютуб-канале. Кит слегка эксцентричен: его никнеймы — Ревущий котенок и Пипец недооцененный, он снимается в роликах в футболке с котиками и с повязкой на голове, как у Люка Уилсона из «Семейки Тененбаум» .

Тем не менее в финансах он и правда кое-что смыслит и идет на довольно смелый шаг, вкладывая в компанию небольшой сети магазинов видеоигр GameStop 53 тысячи долларов. Вслед за ним акции покупают медсестра из Питтсбурга, кассир GameStop, две студентки колледжа и многие другие мелкие инвесторы, геймеры, тиктокеры и домохозяйки. Пользователи социальной сети Reddit, объединившей мемы и анализ фондового рынка, обрушили хедж-фонд Melvin Capital, который сделал ставку на то, что эти акции упадут. В результате Уолл-стрит в шоке, а последователи Джилла продолжают зарабатывать «дурные деньги».

Новая картина — это экранизация бестселлера Бена Мезрича «Антисоциальная сеть» о нашумевшей истории резкого подъема цен на акции GameStop, в чей гроб хедж-фонды, потирая ручки, уже готовились забить последний гвоздь. Автор книги также написал роман «Миллиардеры поневоле», на котором основана «Социальная сеть» Дэвида Финчера . На этот раз для киноадаптации наняли Крейга Гиллеспи — тоже талантливого режиссера, которому удается подсвечивать события с иной, не самой очевидной точки зрения. Так было с байопиком о фигуристке Тоне Хардинг ( «Тоня против всех» ) и фильмом с главной злодейкой мира «101 далматинца» ( «Круэлла» ). Адаптацией сценария занялись сценаристки Лорен Шукер Блум и Ребекка Анджело, вместе работавшие над сериалом «Оранжевый — хит сезона» .

Дурные деньги

В новой картине режиссер не изменяет своим взглядам и продолжает рассказывать о простых людях с их проблемами, которые вынужденно учатся показывать жестокому миру зубы. При этом Гиллеспи удается оставаться в стороне, не опускаясь до осуждений, а лишь слегка подшучивая над героями, всеми без исключения. И как оказалось, борьбу за GameStop Гиллеспи наблюдал буквально в своем доме. Его сын одним из первых вложился в их акции и по мере того, как скандал разгорался, страстно следил за ростом, переживал и возмущался, когда его акции резко падали. Именно сын познакомил отца с протестами обычных людей, бушевавшими в интернете из-за этой истории, и сам напомнил ему героев фильма Крейга.

Рассказывать о сложном мире финансов в шутливой манере — прием не новый. «Волк с Уолл-стрит» позволял себе комедийную вставку про IPO, а в «Игре на понижение» Марго Робби в ванной и с шампанским размышляла о субстандартных ипотечных кредитах. В «Дурных деньгах» за несерьезный разговор о серьезном отвечает герой Пола Дано , чье забавное изображение с красной повязкой на голове и котиками мелькает прямо внутри табличек со сложной аналитикой.

Дурные деньги

Еще один способ развлечь аудиторию, когда на экране говорят о скучных цифрах, — собрать в касте суперзвезд. Так делали, например, в «Ландромате» и «Игре на понижение». В «Дурных деньгах» эту задачу возложили на плечи Пола Дано, а также Сета Рогена , Пита Дэвидсона , Шейлин Вудли , Америку Феррера и Себастьяна Стэна на второстепенных ролях. И если сравнивать их актерскую игру с документальными съемками, которые, по законам жанра, нам покажут в конце, то вышло очень даже похоже. Прекрасно воплотил на экране своего персонажа мягкий и бесконечно симпатичный Дано. Его Кит — герой, которому доверяют, вокруг которого люди готовы сплотиться. Он, смешной и в то же время серьезный, желает людям добра в этом циничном мире.

Дурные деньги

И все-таки «Дурные деньги» — неглупый, местами забавный пересказ тех событий — не приносит ничего нового и важного. Фильм остается довольно нишевой историей, интересной в большей степени тем, для кого «шорт-сквизы» и «хедж-фонды» — не пустой звук. Пытается ли он обвинить во всем американский капитализм? Кажется, нет. Скорее, сделать акцент на фальшивой революции, начавшейся как движение, убежденное в том, что оно ломает систему, тогда как на самом деле играет с ней ради собственного заработка. Ведь деньги-то все-таки дурные. И в долгосрочной перспективе отнюдь не ясно, кто все-таки получил от всего этого выгоду. Хотя простому зрителю это не так и важно, зато герои симпатичные, под трек Savage танцуют и мемчик «Пингвины Мадагаскара» показывают.