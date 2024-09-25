Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пасть» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Убийственная жара
5.6
Киноафиша Фильмы Убийственная жара
5.6

Убийственная жара

, 2024
Killer Heat
США / криминал, драма, детектив / 18+
Постер фильма Убийственная жара
5.6

О фильме

Братья-близнецы оказываются в опасном любовном треугольнике на изолированном греческом острове. Расследование поручено «Человеку-ревнивцу», раненому детективу.

В ролях

Джозеф Гордон-Левитт
Джозеф Гордон-Левитт
Nick Bali
Шейлин Вудли
Шейлин Вудли
Penelope Vardakis
Ричард Мэдден
Ричард Мэдден
Elias 'Leonidas'
Клер Холман
Клер Холман
Audrey
Бабу Сизей
Бабу Сизей
Georges Mensah
Эбби Ли
Эбби Ли
Monique
Билли Клементс
Билли Клементс
Манос Гаврас
Манос Гаврас
Элени Вергети
Victoria
Dimitris Topalidis
Governor
Christos Efthimou
Christopher
Harper Linnane
Clio (Age 4)
Режиссер Philippe Lacôte
Сценарист Matt Charman, Jo Nesbø, Roberto Bentivegna
Композитор Джозеф Шерли
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 25 сентября 2024
Премьера в мире 25 сентября 2024
Производство Amazon Studios, Big Indie Pictures, Faliro House Productions
Другие названия
Killer Heat, El hombre celoso, Căldură ucigașă, Căldură ucigătoare, Calor Mortífero, Eifersucht, Gyilkos hőség, Morderczy żar, Ölümcül Ateş, Pokoli hőség, Sol de justicia, Specialistul în gelozie, Ревнощі, Убийственная жара, キラーヒート　殺意の交差, 杀手热, 殺手之怒, The Jealousy Man, آفتاب سوزان, گرمای کشنده

Рейтинг фильма

5.6
Оцените 15 голосов
5.6 IMDb

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Дед Фомич
Дед Фомич
2026, Россия, комедия
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
2026, Россия, анимация
Папа, купи пёсика
Папа, купи пёсика
2026, Россия, анимация, семейный
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Распаковка
Распаковка
2026, Россия, комедия
Касса невест
Касса невест
2026, Россия, мелодрама, комедия
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, США, боевик, криминал, триллер
Очень страшное кино 6
Очень страшное кино 6
2026, США, комедия, ужасы
Китайский «ленивый» педикюр делаю за 25 минут: дешево, без пемзы, но с желе – и пяточки блестят как у младенца
Даже на глинистой почве овощи в июле прут буйно: запоминайте, как садоводы льют уксус на грядки
Октябрина Ганичкина раскрыла секрет: как главная дачница страны растит огурцы на зависть соседям
«Ситком на 10/10 от начала до конца»: 93% на RT, 8,5 на IMDb и 7 «Эмми» — зрители признаются: «Мозг отдыхает, настроение поднимается»
Стивен Кинг глянул новый ужастик, собравший $370 000 000 в прокате, — и теперь не может выкинуть его из головы
«Удивительно, но Петров не бесит»: зрители Okko выбрали лучшие фильмы июня — «Коммерсант» обошёл всех
43 446 просмотров за 2 часа: свежая серия «Маши и Медведя» уже доступна — старые (наконец-то) можно поставить на паузу
Посмотрела 3 детектива на одном дыхании: цепляют с первых секунд, а №1 «очень похож на "Охотника за разумом"»
Этот детектив от Netflix с 7.7 на IMDb ждали почти 10 лет: и не зря – получился «крутой сериал, где всё на месте»
Вместо «Дюны 3» и «Мстителей: Доктор Дум» россиянам в декабре покажут фильм с Прилучным: вот что известно на данный момент
Это аниме еще не вышло, а уже «на 10 голов выше "Сверхкуба" и "Агентов времени"»: «Настоящий китайский пик»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше