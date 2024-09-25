В ролях
Dimitris Topalidis
Governor
Christos Efthimou
Christopher
Harper Linnane
Clio (Age 4)
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Philippe Lacôte
Сценарист
Matt Charman, Jo Nesbø, Roberto Bentivegna
Композитор
Джозеф Шерли
Детали фильма
Страна
США
Продолжительность
1 час 35 минут
Год выпуска
2024
Премьера онлайн
25 сентября 2024
Премьера в мире
25 сентября 2024
Производство
Amazon Studios, Big Indie Pictures, Faliro House Productions
Другие названия
Killer Heat, El hombre celoso, Căldură ucigașă, Căldură ucigătoare, Calor Mortífero, Eifersucht, Gyilkos hőség, Morderczy żar, Ölümcül Ateş, Pokoli hőség, Sol de justicia, Specialistul în gelozie, Ревнощі, Убийственная жара, キラーヒート 殺意の交差, 杀手热, 殺手之怒, The Jealousy Man, آفتاب سوزان, گرمای کشنده