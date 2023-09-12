Прогнившая американская мечта: критики благосклонно приняли фильм «Дурные деньги»

Новая картина от режиссера «Тони против всех» и «Круэллы» выйдет в российский прокат.

Вчера на Международном кинофестивале в Торонто прошла мировая премьера фильма на основе реальных событий «Дурные деньги», вслед за чем в сети появились рецензии от авторитетных англоязычных ресурсов. В основу картины Крэйга Гиллеспи лег инцидент, когда после начала пандемии COVID группа рядовых геймеров и их союзников объединились, чтобы спасти от банкротства сеть магазинов видеоигр GameStop, тем самым преподав урок алчным биржевым брокерам с Уолл-стрит. Ниже представлены выдержки из рецензий.

Дэвид Фиэр, Rolling Stone:

«Гиллеспи и его звездный актерский состав не пытаются нажиться на затрагиваемой теме, чтобы получить статуэтки. Они лишь излагают случившееся, объясняют важность произошедшего и почему это произошло. Причем сделано это в самой доступной для публики форме».

Мартин Цай, TheWrap:

«Умышленно или нет, но «Дурные деньги» оказались первым характерным портретом эпохи COVID».

Бенджамин Ли, The Guardian:

«Это редкий фильм о цифровой культуре, в котором чувствуется баланс, что делает его доступным как для тех, кто в теме, так и для тех, кто пребывает в блаженном неведении».

Карин Джеймс, BBC:

«Как Гиллеспи показал в «Тоне против всех», он улавливает текстуру жизни и надежд людей из рабочего класса, изображая все это с сочувствием, но в то же время без какой-либо снисходительности. В случае с «Дурными деньгами» такой подход как нельзя кстати».

Ричард Лоусон, Vanity Fair:

«Дурные деньги» — крепкое дополнение к пребывающему в становлении канону докуфикшн. Это выразительный, внятный и информативный фильм о прогнившем состоянии американской мечты».

Сейчас критический рейтинг одобрения «Дурных денег» на агрегаторе Rotten Tomatoes равняется солидным 86% на основе 29 отзывов. В фильме сыграли Пол Дано, Сет Роген, Себастиан Стэн, Пит Дэвидсон, Шейлин Вудли, Америка Феррера и другие именитые артисты.

В России «Дурные деньги» выйдут 5 октября.