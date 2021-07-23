«Последнее письмо от твоего любимого»: Рецензия Киноафиши

Картина Августин Фриззелл – одного из режиссеров популярного подросткового сериала «Эйфория» – основана на романе Джоджо Мойес. Да, верно, это та самая писательница, подарившая миру книгу «До встречи с тобой», которая так же когда-то была перенесена на экраны с Эмилией Кларк и Сэмом Клафлином в главных ролях. Мойес – одна из тех романисток, которых можно именовать «следующим Николасом Спарксом». Если еще десятилетие назад особенно чувствительные зрители смотрели череду картин, основанных на непритязательных, но успешных романах Спаркса, то теперь, вероятно, наступает эра других авторов, чьи истории будут ассоциироваться с коробкой носовых платков. Справедливости ради стоит отметить, что сюжет Мойес может напомнить более раннее произведение британского автора Антонии Байетт «Обладать». Впрочем, не будем вдаваться в подробное исследование о заимствовании в мире литературы и перейдем к самому фильму.

Кинолента разделена на два временных отрезка: 1965 год и наши дни. В середине ХХ века светская львица Дженнифер Стирлинг (Шейлин Вудли) возвращается из больницы после аварии, пытаясь вспомнить целые куски своей жизни. Ее не отпускает чувство, что все – холодный муж, гламурные подруги, сочувствующие знакомые – от нее что-то скрывают. В современном Лондоне Элли Хаворт (Фелисити Джонс) переживает болезненный разрыв и бросается с головой в работу. Будучи журналисткой в известной газете, она должна написать статью о сотруднице издания, которая в течение многих лет работала в этом месте. Собирая материал, Элли натыкается на загадочные любовные письма, адресованные Дженнифер от некоего Бута. Не в силах сдержать свое любопытство, молодая девушка вместе с работником архива начинают сопоставлять найденные телеграммы, наблюдая за историей любви из другой эпохи.

Последнее письмо от твоего любимого

Netflix давно приобрел репутацию платформы, которая пачками выпускает фильмы самых разных жанров, самого разного качества и для самой разной аудитории. Компания, кажется, избрала количественный путь, что не может не сбивать с толку перед просмотром очередной картины – никогда не знаешь, что именно тебя ждет и стоит ли тратить на это время. Но на этот раз фильм подкупает не столько сюжетом, сколько актерским составом. К тому же наряду со звездами мирового масштаба мелькают актеры, которых сам Netflix и открыл (в эпизодической роли можно заметить Ншути Гатву из «Сексуального просвещения», что не может не радовать).

Необязательно обладать дедуктивными способностями, чтобы увидеть очевидную связь между амбициозной журналисткой и дамой из высшего общества 60-х. Обе женщины оказались не с тем человеком, получив вскоре возможность обрести истинное счастье и начать новую жизнь. Истории действительно влияют друг на друга, но две сюжетные линии лишены гармоничного переплетения, из-за чего возникает ощущение, что фильм идет не два, а целых четыре часа. Создатели, очевидно, пытались, помимо характеров героев, передать также особое настроение той или иной эпохи. Если современность кажется нам чем-то реальным, тем, что происходит у нас за окнами, то 60-е окутаны ностальгическим флером, словно мы наблюдаем за чьим-нибудь сном или смотрим музыкальный клип Ланы Дель Рей. Любопытно также, что знаковой книгой в отношениях пары из прошлого является произведение «Сенсация» Ивлина Во – автора, который вошел в историю как создатель иронических и гротескных портретов британских сливок общества. Нарочно ли или ненароком, сценаристы словно подчеркивают распад аристократии Англии и непростое положение женщин в семье, которые не могли развестись с супругами, будучи уверенными, что суд будет не на их стороне.

Последнее письмо от твоего любимого

«Последнее письмо твоего любимого» уже своим названием сообщает зрителю о том, что нас ждет романтическая история, которая вряд ли выйдет за рамки своего жанра. Здесь и вправду собраны клише, которые знакомы любому человеку, кто хоть раз смотрел «Реальную любовь» или любой фильм с Хью Грантом: романтический момент под дождем, волнительное ожидание у платформы, социальные различия влюбленных. Эти детали никак не мешают просмотру, напротив, они практически сотканы в лоскутное одеяло фильма, который с самой своей задумки не мог пойти по другому пути.

Фриззелл до последнего придерживается шаблонов мелодрамы. Избыток страстных поцелуев сопровождается сентиментальными признаниями, а сцены разбитого сердца усиливаются драматической музыкой. В конечном итоге получается ровная, порой обаятельная, но совсем не оригинальная история любви, которая многим придется по душе для вечера пятницы.