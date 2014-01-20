Оповещения от Киноафиши
Рейтинг IMDb: 6.4
4 постера
Белая птица в метели

Белая птица в метели

White Bird in a Blizzard 18+
О фильме

Когда Кэт Коннорс было 17, её мать исчезла… Вчера она была — сегодня её нет. Однако, не то чтобы Кэт это тревожило — пубертат во всей красе, мужчины кругом… Но таинственное исчезновение просто так не отпустит причастных и с каждой минутой будет затягивать в зыбучий песок всё сильнее.
Белая птица в метели - трейлер 2
Белая птица в метели  трейлер 2
Страна Франция
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2013
Премьера онлайн 5 июля 2014
Премьера в мире 20 января 2014
Дата выхода
12 ноября 2014 Бельгия
14 августа 2014 Бразилия
16 октября 2014 Великобритания
7 августа 2015 Германия
13 ноября 2014 Гонконг
17 декабря 2015 Израиль
7 ноября 2014 Исландия
20 ноября 2014 Нидерланды
21 мая 2015 Португалия
25 сентября 2014 США
22 января 2015 Сингапур
19 декабря 2014 Турция
12 ноября 2014 Филиппины
15 октября 2014 Франция
10 декабря 2014 Южная Корея
MPAA R
Сборы в мире $469 701
Производство Desperate Pictures, Orange Studio, Why Not Productions
Другие названия
White Bird in a Blizzard, Pájaro blanco de la tormenta de nieve, Una señal en la tormenta, White Bird, Balta paukšte pugoje, Bela ptica u mećavi, Biały ptak w zamieci, Chim Trắng Giữa Bão Tuyết, Çovgundaki Ag Qush, Hvítur fugl í blindhríð, Karda Bir Beyaz Kuş, Pássaro Branco, Pássaro Branco na Nevasca, Śnieżny ptak, Tzipor levana be'soufat sheleg, Wie ein weißer Vogel im Schneesturm, Η θύελλα μέσα της, Белая птица в метели, Білий птах в заметілі, Бяла птица във виелицата, ブリザード　凍える秘密
Режиссер
Грегг Араки
Грегг Араки
В ролях
Шейлин Вудли
Шейлин Вудли
Ева Грин
Ева Грин
Анджела Бассетт
Анджела Бассетт
Кристофер Мелони
Кристофер Мелони
Шайло Фернандез
Шайло Фернандез
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

7.3
10 голосов
6.4 IMDb
Отзывы о фильме

fanbunga 12 февраля 2016, 12:11
Как же мне понравилось кино... залпом посмотрела.
Я такую Еву Грин ещё не видела. Её надо к Араки гвоздями прибить, ей наконец есть что играть. Они… Читать дальше…
