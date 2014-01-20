Когда Кэт Коннорс было 17, её мать исчезла… Вчера она была — сегодня её нет. Однако, не то чтобы Кэт это тревожило — пубертат во всей красе, мужчины кругом… Но таинственное исчезновение просто так не отпустит причастных и с каждой минутой будет затягивать в зыбучий песок всё сильнее.

