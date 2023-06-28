«(Не)идеальные роботы»: Рецензия Киноафиши

2032 год. На границе между США и Мексикой уже возвели стену. И теперь вместо мигрантов в Америке тяжелый труд взяли на себя роботы. Для остальных же граждан иметь своих андроидных двойников запрещается законом. Тем не менее на черном рынке как всегда можно найти все что угодно. Так что Чарльз приобретает свою копию на деньги богатого отца. Робот Ч2 берет на себя все самое трудное: ходит на работу, занимается домашним хозяйством и водит девушек по свиданиям, ухаживая за ними как идеальный парень. Тут-то и подключается Чарльз, который только и ждет, чтобы затем с ними переспать. Однако все меняется, когда он встречает красавицу Элейн. Пока робот одаривает девушку брендовыми сумками, а Чарльз готовится к очередной ночи любви с уже влюбленной «в него» Элейн, он и не подозревает, что у девушки тоже есть свой андроид. Она раскручивает мужчин на дорогие подарки, а когда дело доходит до постели, то отправляет вместо себя робота Эль2. Волей случая в кровати оказываются Ч2 и Эль2, которые влюбляются друг в друга и решают сбежать вместе. Настоящим Чарльзу и Элейн приходится пуститься в погоню за своими эволюционирующими копиями, чтобы найти их и уничтожить.

(Не)идеальные роботы

Ромкомы, которые снимают сегодня, не пользуются большой популярностью. Они собирают зрителей, в основном ностальгирующих по нулевым, и нередко разочаровывают. Оно и ясно. В ДНК юмористических фильмов о любви были абьюзивные отношения, а в центре сюжета находилась женщина, у которой есть лишь одна цель — найти мужчину. Сегодня это не в тренде, а значит, фильмы жанра должны трансформироваться. Такую попытку предприняли Каспер Кристенсен вместе с Энтони Хайнсом — режиссеры и сценаристы фильма «(Не)идеальные роботы», в котором они совместили романтику, сай-фай и даже секс-комедию в духе «Американского пирога». Актуальная повестка тоже имеется: помимо опасений о быстро развивающемся искусственном интеллекте, в фильме есть социальный посыл об иммиграционной реформе в Соединенных Штатах, о которой уже долгое время ведутся споры. При этом вышло совсем не тяжеловесно.

Сюжет основан на рассказе известного фантаста Роберта Шекли «Мой двойник — робот» 1973 года. Комик Кристенсен, известный в Дании по разным телешоу, и Хайнс, один из сценаристов фильмов о Борате с Сашей Бароном Коэном, комфортно себя чувствуют в среде комедий с политическими высказываниями. Однако в этой картине ведут себя крайне осторожно, не позволяя себе дерзких острот и оставаясь в условных границах романтического жанра.

Поначалу фильм кажется сатирой на американскую иммиграционную политику, которая особенно активно обсуждалась при Трампе. Однако почти сразу авторы об этом забывают и заостряют экранное внимание на паре Чарльза и Элейн и их роботизированных версиях. Шейлин Вудли, за которой уже закрепилось амплуа странных девушек-аутсайдеров в «Дивергенте», «Большой маленькой лжи» и «Мизантропе», удачно перевоплотилась в желанную красотку, которая разводит парней на подарки. Актриса показала неплохой комедийный потенциал и особенно отличилась в сцене с Полом Растом. А британский комик Джек Уайтхолл, который часто играет непутевого льстеца, отчасти повторяет этот образ и в то же время добавляет себе пороков от лени до беспомощности. Его герою принадлежит пара смешных сцен и житейских фраз вроде: «Худшее впереди — мне же придется идти на работу».

(Не)идеальные роботы

Юмора добавляют различия между людьми и роботами, последние из которых оказываются куда гуманнее и чувственнее человека. Двое главных персонажей при этом пытаются выяснить, что такое любовь и могут ли их бывшие машинные рабы чувствовать, как живые люди. В конце концов, перевоспитание героев, которые многому научились у металлических дублеров, выглядит гораздо более невероятно, чем андроиды, заменившие людей в офисах и развившие в себе эмоциональный интеллект. С этого момента сюжет становится привычным ромкомом и местами навевает скуку, которая прерывается комическими эпизодами с Полом Юревичем.

«(Не)идеальные роботы» — это забавное зрительское кино, которое отвечает за сиюминутное расслабление и веселье. Фильм затевает разговор о серьезном, но поддается соблазну остановиться лишь на еще одной истории любви, так и не делая внушительный шаг в сторону проектов в духе «Бората» или серьезного сай-фая вроде «Я — робот». Оставив серьезные разговоры о политике для других проектов, Кристенсен и Хайнс создали легенький фильм на один раз, который в то же время показывает путь, по которому могут двигаться ромкомы будущего.