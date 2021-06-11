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Постер к сериалу Ферма Кларксона
Постер к сериалу Ферма Кларксона
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 9
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2 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 9
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Киноафиша Сериалы Ферма Кларксона
Ферма Кларксона (2021 - …) Clarkson's Farm 16+
Год выпуска 2021
Страна Великобритания
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 50 минут
Стрим-сервис Amazon Prime Video
Продолжительность 13 часов 20 минут
О чем сериал

«Ферма Кларксона» — документальный проект онлайн-сервиса Amazon, в котором звезда «Топ Гир» пересаживается с автомобиля на трактор. По долгу службы Джереми Кларксону часто приходилось сталкиваться с неудобствами, но теперь его ждет по-настоящему суровое испытание. Поселившись на ферме «Чиппинг Нортон», шоумен приструнивает животных, мирится с непогодой и неурожаем, жалуется на ограничения на использование инсектицидов. И все это задолго до наступления пандемии! Удастся ли телеведущему стать успешным фермером?

Ферма Кларксона - трейлер
Ферма Кларксона
трейлер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Джереми Кларксон
Джереми Кларксон Jeremy Clarkson
Калеб Купер
Charlie Ireland
Джеральд Купер
Лиза Хоган
Лиза Хоган
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Ферма Кларксона - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 8 эпизодов
 
Сезон 2
TBA, 8 эпизодов
 
Кадры из сериала
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