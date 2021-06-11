«Ферма Кларксона» — документальный проект онлайн-сервиса Amazon, в котором звезда «Топ Гир» пересаживается с автомобиля на трактор. По долгу службы Джереми Кларксону часто приходилось сталкиваться с неудобствами, но теперь его ждет по-настоящему суровое испытание. Поселившись на ферме «Чиппинг Нортон», шоумен приструнивает животных, мирится с непогодой и неурожаем, жалуется на ограничения на использование инсектицидов. И все это задолго до наступления пандемии! Удастся ли телеведущему стать успешным фермером?