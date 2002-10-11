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Унесенные
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Swept Away

Унесенные, 2002

2002 / Великобритания / Италия
3.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3.6
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О фильме

Если Робинзон и Пятница жили на необитаемом острове душа в душу, то богатой дамочке Эмбер Лейтон и простому матросу Джузеппе повезло меньше. Еще на борту яхты стервозная Эмбер и одержимый революционными идеями Джузеппе не раз вступали в перепалки, питая друг к другу искреннюю ненависть. А когда волею драматических обстоятельств эту парочку забросило на пустынный остров без надежды на возвращение к цивилизации - пиши пропало!

Но с дикой природой шутки плохи. Волей-неволей придется героям как-то ужиться. Иначе смерть. Только вот какая штука: начав притираться друг к другу, Джузеппе с Эмбер и не заметили, как уж очень увлеклись этим интересным процессом...

3.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3.6
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2002
Премьера онлайн 29 января 2018
Премьера в мире 11 октября 2002
Режиссер
Гай Ричи
Гай Ричи
В ролях
Мадонна
Мадонна
Адриано Джаннини
Адриано Джаннини
Брюс Гринвуд
Брюс Гринвуд
Элизабет Бэнкс
Элизабет Бэнкс
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Унесенные 2 постера
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