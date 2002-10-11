Унесенные, 2002

Если Робинзон и Пятница жили на необитаемом острове душа в душу, то богатой дамочке Эмбер Лейтон и простому матросу Джузеппе повезло меньше. Еще на борту яхты стервозная Эмбер и одержимый революционными идеями Джузеппе не раз вступали в перепалки, питая друг к другу искреннюю ненависть. А когда волею драматических обстоятельств эту парочку забросило на пустынный остров без надежды на возвращение к цивилизации - пиши пропало!

Но с дикой природой шутки плохи. Волей-неволей придется героям как-то ужиться. Иначе смерть. Только вот какая штука: начав притираться друг к другу, Джузеппе с Эмбер и не заметили, как уж очень увлеклись этим интересным процессом...