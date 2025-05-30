Меню
Источник вечной молодости - trailer 2
Киноафиша Трейлеры Источник вечной молодости. Trailer 2

Источник вечной молодости. Trailer 2

Дата публикации: 25 апреля 2025
Источник вечной молодости – Организатор охоты за сокровищами собирает команду для судьбоносного приключения. Но чтобы обойти угрозы, поджидающие на каждом шагу, ему нужна та, кто еще умнее: его отчуждённая сестра.
М.Дэй Шмалян 30 мая 2025, 12:44
Оценка
Нелепый, детский, проходной фильм. Сюжет заезженный до слёз.Как обычно у ГР, один фильм коммерческий, для отмазки, один для себя, про что хочет и как хочет. Дж. Красински не актёр от слова совсем, лучше бы оставался режиссером
30 мая 2025, 12:44 Ответить
Киноафиша.инфо 31 мая 2025, 11:31
в ответ на сообщение М.Дэй Шмалян от 30 мая 2025, 12:44
Жаль, что фильм не впечатлил вас 😔 
31 мая 2025, 11:31 Ответить
Weteran Mc 17 июня 2025, 04:05
Оценка
"Источник вечной молодости" - голливудский приключенческий фэнтези боевик 2025 года от режиссёра Гая Ричи.

Сюжет повествует об археологе Люке, вовлекшим свою сестру Шарлот, в поиск источника вечной молодости, который ранее так и не завершил их погибший отец.
Разгадывая и используя загадочные подсказки, путешествуя по странам и городам, их команда во главе с неизлечимо больным олигархом, всё ближе и ближе приближается к своей заветной цели. Даже несмотря на то, что им "на пятки наступают" Интерпол и вооружённые до зубов хранители тайного общества.

Первая половина фильма получилась слишком медлительна и скучновата, что даже захотелось выключить. Но я всё же себя пересилил и не пожалел. Чем ближе "наша" команда приближалась к своей цели, тем становилось всё интереснее и захватывающе.
Финал получился поистине фантастическим, драматическим и слегка неожиданным.
Спецэффекты появились лишь ближе к финальной сцене, но стоит заметить - весьма не плохие. Как в принципе и саундтрек.

Подводя итог, скажу, что на данную тематику существует множество других фильмов, более динамичных, чем этот.
Но для фильма, который вышел сразу в интернете - очень и очень хорошо.

Моя оценка: 7 из 10. 👍
17 июня 2025, 04:05 Ответить
5.6 Источник вечной молодости
Источник вечной молодости детектив, 2025, Великобритания / США
