Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Подборки
Премьеры
Рейтинги
Трейлеры
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Киноафиша
Трейлеры
Источник вечной молодости. Trailer 2
Источник вечной молодости. Trailer 2
1
1
🧡
👏
1
🥺
2
🤔
🥱
1
Дата публикации: 25 апреля 2025
Источник вечной молодости
– Организатор охоты за сокровищами собирает команду для судьбоносного приключения. Но чтобы обойти угрозы, поджидающие на каждом шагу, ему нужна та, кто еще умнее: его отчуждённая сестра.
Развернуть
Поделиться трейлером
Все трейлеры фильма
trailer
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
М.Дэй Шмалян
30 мая 2025, 12:44
Оценка
Нелепый, детский, проходной фильм. Сюжет заезженный до слёз.Как обычно у ГР, один фильм коммерческий, для отмазки, один для себя, про что хочет и как хочет. Дж. Красински не актёр от слова совсем, лучше бы оставался режиссером
30 мая 2025, 12:44
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
31 мая 2025, 11:31
в ответ на сообщение
М.Дэй Шмалян от 30 мая 2025, 12:44
Жаль, что фильм не впечатлил вас 😔
31 мая 2025, 11:31
0
0
Ответить
Weteran Mc
17 июня 2025, 04:05
Оценка
"Источник вечной молодости" - голливудский приключенческий фэнтези боевик 2025 года от режиссёра Гая Ричи.
Сюжет повествует об археологе Люке, вовлекшим свою сестру Шарлот, в поиск источника вечной молодости, который ранее так и не завершил их погибший отец.
Разгадывая и используя загадочные подсказки, путешествуя по странам и городам, их команда во главе с неизлечимо больным олигархом, всё ближе и ближе приближается к своей заветной цели. Даже несмотря на то, что им "на пятки наступают" Интерпол и вооружённые до зубов хранители тайного общества.
Первая половина фильма получилась слишком медлительна и скучновата, что даже захотелось выключить. Но я всё же себя пересилил и не пожалел. Чем ближе "наша" команда приближалась к своей цели, тем становилось всё интереснее и захватывающе.
Финал получился поистине фантастическим, драматическим и слегка неожиданным.
Спецэффекты появились лишь ближе к финальной сцене, но стоит заметить - весьма не плохие. Как в принципе и саундтрек.
Подводя итог, скажу, что на данную тематику существует множество других фильмов, более динамичных, чем этот.
Но для фильма, который вышел сразу в интернете - очень и очень хорошо.
Моя оценка: 7 из 10. 👍
17 июня 2025, 04:05
0
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
Вконтакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
5.6
Источник вечной молодости
детектив, 2025, Великобритания / США
01:08
Волшебник Изумрудного города. Великий и Ужасный
тизер-трейлер
01:21
Моя собака - космонавт
тизер-трейлер
01:23
Битва моторов
тизер-трейлер
02:02
Дети леса 2
дублированный трейлер
01:56
Секретный агент
трейлер с русскими субтитрами
01:34
Охота за тенью
дублированный трейлер
02:47
Литвяк
трейлер
00:36
Запретный плод
дублированный тизер
02:23
Невеста!
дублированный трейлер
02:00
Не одна дома 3
трейлер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Сюжет повествует об археологе Люке, вовлекшим свою сестру Шарлот, в поиск источника вечной молодости, который ранее так и не завершил их погибший отец.
Разгадывая и используя загадочные подсказки, путешествуя по странам и городам, их команда во главе с неизлечимо больным олигархом, всё ближе и ближе приближается к своей заветной цели. Даже несмотря на то, что им "на пятки наступают" Интерпол и вооружённые до зубов хранители тайного общества.
Первая половина фильма получилась слишком медлительна и скучновата, что даже захотелось выключить. Но я всё же себя пересилил и не пожалел. Чем ближе "наша" команда приближалась к своей цели, тем становилось всё интереснее и захватывающе.
Финал получился поистине фантастическим, драматическим и слегка неожиданным.
Спецэффекты появились лишь ближе к финальной сцене, но стоит заметить - весьма не плохие. Как в принципе и саундтрек.
Подводя итог, скажу, что на данную тематику существует множество других фильмов, более динамичных, чем этот.
Но для фильма, который вышел сразу в интернете - очень и очень хорошо.
Моя оценка: 7 из 10. 👍
Авторизация по e-mail