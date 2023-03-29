Вышел трейлер мультфильма «Тролли. Группа в сборе»

Кинокомпания Universal Pictures опубликовала трейлер новой части анимационной франшизы «Тролли» под названием «Тролли. Группа в сборе».

Ведущих персонажей картины озвучили Джастин Тимберлейк («Палмер»), Анна Кендрик («Дальний космос»), Давид Диггс («Экстраполяции») и Эми Шумер («Жизнь и Бет»). К ним также присоединились музыканты Камила Кабейо, Трой Сиван («Стертая личность»), Кид Кади («Не смотрите наверх») и другие.

По сюжету, после множества пережитых приключений Розочка (Кендрик) и Цветан (Тимберлейк) официально становятся парой. Вскоре героиня узнает о том, что все это время ее возлюбленный скрывал от нее страшный секрет. Оказывается, что некогда Цветан был частью ее любимого бойз-бэнда BroZone, в котором также играли четыре его брата: Флойд (Сиван), Джон Дори (Эрик Андре), Спрус (Диггс) и Клэем (Кади). BroZone, как и семья Цветана, распалась, когда он был еще ребенком, и с тех пор он не видел своих родственников. Однако, когда герой узнает, что Флойд был похищен гнусными поп-злодеями Вельвет (Шумер) и Винир (Эндрю Рэннеллс) из-за своих музыкальных талантов, он немедленно отправляется в полное эмоций и опасностей приключение, чтобы спасти его.

Режиссером мультфильма вновь выступил Уолт Дорн, ранее работавший над оригинальными «Троллями» и «Троллями. Мировой тур». По его словам, новая часть серии «наполнена сюрпризами, музыкой, неизведанными мирами и незнакомыми персонажами».

«Тролли. Группа в сборе» выйдут на экраны 17 ноября этого года.