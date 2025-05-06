«Еще одна простая просьба»: Рецензия Киноафиши

«Привет, мамы!», — с вами снова Стефани, которая превратила свой кулинарный влог в тру-крайм-канал. Лучезарная инфлюенсерша приглашает зрителей еще разок встретиться с его идейной вдохновительницей Эмили (она же Хоуп), которая по совместительству стала первым детективным делом неутомимой сыщицы-блогерши. Хоуп должна была отбывать длительный тюремный срок за убийство сестры, но по неизвестным причинам вышла на свободу. Теперь в планах у Эмили воссоединиться со старой доброй подружкой и полететь на частном самолете на остров Капри. Там Эмили собирается выйти замуж за пародийно красивого итальянского мачо-бизнесмена. Однако вместе с симпатичным гардеробом американки привозят с собой багаж из психотравм, криминального прошлого и новых убийств. Так что вечно задорной Стефани придется вновь раскрывать преступный заговор, но на этот раз на фоне великолепной итальянской виллы.

В рецепте первой «Простой просьбы» Пола Фига были идеально смешаны первоклассные ингредиенты. Крепкий сухой мартини, утонченные брючные костюмы, детективная завязка с загадочным исчезновением, абсурдистская комедия и потрясающий дуэт совсем разных, но харизматичных Блейк Лайвли и Анны Кендрик — все эти компоненты не были испорчены при приготовлении, так что коктейль пришелся по вкусу зрителям, поддавшимся его пьянящему воздействию. В составе «Еще одной простой просьбы» тоже вроде бы выбраны притягательные элементы: все те же Кендрик с Лайвли, их роскошные наряды (один цветочный топ Эмили чего стоит или соломенная шляпа размером с пляжный зонт), солнечные виды Капри, богатая жизнь мафиозного клана и ироничные отсылки к «Крестному отцу». Вот только если это все смешать, но не взбалтывать, выходит пустячный одноразовый аперитив, который вряд ли закажешь на стриминге снова.

Все дело в том, что несмотря на новые декорации с горячим итальянским колоритом, Пол Фиг эксплуатирует те же сюжетные ходы, что уже были в первой части: подмена сестер-близняшек (хотя Блейк Лайвли вновь талантливо перевоплощается в совершенно другого персонажа), запретная любовь и намек на инцест в духе мыльной оперы, а еще поиск правды, которым неутомимо увлечена Стефани, все так же одержимая Эмили и ее загадками. Кажется, что героиня Кендрик стала менее самостоятельным персонажем хотя бы потому, что бросила канал о расследовании преступлений, чтобы вновь посвятить себя заклятой подруге — сначала в тру-крайм книге о «Блондинке без лица», потом в расследовании преступления(ий) на ее свадьбе.

Несмотря на неожиданные твисты и неплохую детективную интригу, смотреть вторую часть неинтересно. Одна из причин связана с тем, что в ней практически нет развития персонажей, и любые изменения в них выглядят нарочитыми и неправдоподобными. Пожалуй, любопытнее самого фильма становится все то, что происходило вокруг него. Например, контрастные образы Лайвли в картине в некотором роде пересекаются с тем, как саму актрису сейчас видит общественность. Одна — нежная, любящая, семейная. За такой Блейк фанаты долгие годы наблюдали в ее соцсетях и на странице мужа Райана Рейнольдса. Другая — воинственная, мстительная, справедливая. А эта Блейк открылась после скандала вокруг фильма «Все закончится на нас». Какая она настоящая — не меньшая тайна, чем Эмили в «Простой просьбе».

Интересно, что во время промокампании «Еще одной простой просьбы» ходили слухи о ссоре двух исполнительниц главных ролей. Кендрик переживала из-за того, что шумиха, связанная с делом Джастина Бальдони, негативно скажется на восприятии сиквела. Хотя сам по себе кейс «Все закончится на нас» в очередной раз доказывает, что громкие дела, напротив, вызывают куда больше интереса даже к проходным работам. Эта мелодрама стала коммерческим триумфом студии Sony. Фильм, снятый в рамках скромного бюджета в $25 млн, получил $207 млн чистой прибыли. Так что низкий рейтинг «Еще одной простой просьбы» (44% положительных зрительских отзывов на Rotten Tomatoes) едва ли можно списать на скандал.

И тем не менее именно Лайвли каждый раз крадет кадр, в каком бы образе она ни появлялась и что бы ни говорила. Причем диалоги в сиквеле стали еще более искусственными, так что театральность, которая была классной фичей первой части, превратилась в баг во второй. Пожалуй, единственная тема, которая лучше раскрывается в новом фильме, — кризис маскулинности. Восхищаясь сложностью своих женских персонажей, Пол Фиг рисует современный мир, в котором, казалось бы, даже в самом патриархальном обществе итальянской мафии теперь рулит женщина, пока мужчины из конкурирующих банд увлечены любовными интригами. А Шон (Генри Голдинг из первой части) спивается и так ничего не достигает, оставаясь зависимым от чувств к бывшим. Все-таки «Еще одна простая просьба» может стать разве что guilty pleasure для фанатов первого фильма. Или этот фильм сбросят со скалы так же, как император Тиберий на острове Капри расправлялся с теми, кто его недостаточно развлекал.