Цветан воссоединяется со своими братьями в трейлере мультфильма «Тролли 3»

Студия Universal Pictures представила трейлер мультфильма «Тролли 3», являющегося очередной главой анимационной франшизы про разноцветных музыкантов. Особенность данного ролика в первую очередь заключается в том, что в нем звучит свежая композиция распавшейся группы NSYNC под название Better Place — этой первый трек культового бойз-бэнда за последние 22 года. Полная версия песни будет доступна 29 сентября, а американская премьера ленты состоится 17 ноября.

После многочисленных приключений Розочка (Анна Кендрик) и Цветан (Джастин Тимберлейк) все-таки стали парой, но теперь им необходимо преодолевать новые жизненные преграды. Розочка узнает, что у ее бойфренда есть неожиданный секрет — оказывается, что он когда-то был частью ее любимого бойз-бэнда «БроЗона». В группу также входили его братья Флойд (Трой Сиван), Джон Дори (Эрик Андре), Спрюс (Давид Диггс) и Клэй (Кид Кади). Они разошлись в разные стороны еще в детстве Цветана, так что с тех пор он не видел братьев. Все меняется, когда Флойд становится жертвой гнусных поп-звезд Вельветы (Эми Шумер) и Винира (Эндрю Рэннеллс). Чтобы восстановить справедливость и спасти родственника от печальной участи, Розочка и Цветан обращаются за помощью к остальным братьям.

В остальной голосовой каст вошли Зои Дешанель, Кристофер Минц-Плассе, Кунал Нэйэр, Заша Мэмет, Рон Фанчес, РуПол, Кенан Томпсон и Камила Кабейо. Режиссерами выступили Уолт Дорн («Тролли», «Тролли. Мировой тур») и Тим Хайц («Тролли. Праздники в гармонии»).