Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Монстр и маги синих морей" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Цветан воссоединяется со своими братьями в трейлере мультфильма «Тролли 3»

Цветан воссоединяется со своими братьями в трейлере мультфильма «Тролли 3»

15 сентября 2023 16:18
Цветан воссоединяется со своими братьями в трейлере мультфильма «Тролли 3»

В ролике звучит первая за 22 года композиция группы NSYNC.

Студия Universal Pictures представила трейлер мультфильма «Тролли 3», являющегося очередной главой анимационной франшизы про разноцветных музыкантов. Особенность данного ролика в первую очередь заключается в том, что в нем звучит свежая композиция распавшейся группы NSYNC под название Better Place — этой первый трек культового бойз-бэнда за последние 22 года. Полная версия песни будет доступна 29 сентября, а американская премьера ленты состоится 17 ноября.

После многочисленных приключений Розочка (Анна Кендрик) и Цветан (Джастин Тимберлейк) все-таки стали парой, но теперь им необходимо преодолевать новые жизненные преграды. Розочка узнает, что у ее бойфренда есть неожиданный секрет — оказывается, что он когда-то был частью ее любимого бойз-бэнда «БроЗона». В группу также входили его братья Флойд (Трой Сиван), Джон Дори (Эрик Андре), Спрюс (Давид Диггс) и Клэй (Кид Кади). Они разошлись в разные стороны еще в детстве Цветана, так что с тех пор он не видел братьев. Все меняется, когда Флойд становится жертвой гнусных поп-звезд Вельветы (Эми Шумер) и Винира (Эндрю Рэннеллс). Чтобы восстановить справедливость и спасти родственника от печальной участи, Розочка и Цветан обращаются за помощью к остальным братьям.

В остальной голосовой каст вошли Зои Дешанель, Кристофер Минц-Плассе, Кунал Нэйэр, Заша Мэмет, Рон Фанчес, РуПол, Кенан Томпсон и Камила Кабейо. Режиссерами выступили Уолт Дорн («Тролли», «Тролли. Мировой тур») и Тим Хайц («Тролли. Праздники в гармонии»).

Фото: DreamWorks Animation
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Что смотреть на выходных: «Барби», новый сезон «Утреннего шоу» и самый кассовый хоррор студии А24 Что смотреть на выходных: «Барби», новый сезон «Утреннего шоу» и самый кассовый хоррор студии А24 Читать далее 15 сентября 2023
В России легально выйдут новинка Гая Ричи, ремейк «Ворона» и другие крупные фильмы В России легально выйдут новинка Гая Ричи, ремейк «Ворона» и другие крупные фильмы Читать далее 15 сентября 2023
Стифен Дорфф продает сыворотку бессмертия в трейлере инди-фильма «Божественность» Стифен Дорфф продает сыворотку бессмертия в трейлере инди-фильма «Божественность» Читать далее 15 сентября 2023
Новый фильм от ученицы Александра Сокурова: вышел трейлер картины «Клетка ищет птицу» Новый фильм от ученицы Александра Сокурова: вышел трейлер картины «Клетка ищет птицу» Читать далее 15 сентября 2023
«Кинопоиск» готовит телевселенную «Дозоров», новое «Преступление и наказание» и другие проекты «Кинопоиск» готовит телевселенную «Дозоров», новое «Преступление и наказание» и другие проекты Читать далее 16 сентября 2023
5 фактов о Гае Ричи, которые доказывают, что он так же крут, как герои его фильмов  5 фактов о Гае Ричи, которые доказывают, что он так же крут, как герои его фильмов Читать далее 16 сентября 2023
Бенедикт Камбербэтч играет в карты в трейлере «Чудесной истории Генри Шугара» Уэса Андерсона Бенедикт Камбербэтч играет в карты в трейлере «Чудесной истории Генри Шугара» Уэса Андерсона Читать далее 14 сентября 2023
Тест: кто ты из сериала «Ван-Пис»? Тест: кто ты из сериала «Ван-Пис»? Читать далее 14 сентября 2023
Джейсон Момоа и Патрик Уилсон спасают Атлантиду в первом трейлере «Аквамена 2» Джейсон Момоа и Патрик Уилсон спасают Атлантиду в первом трейлере «Аквамена 2» Читать далее 14 сентября 2023
Тест: Какая ты Барби? Тест: Какая ты Барби? Читать далее 15 сентября 2023
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше