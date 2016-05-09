«Мой парень – киллер»: Рецензия Киноафиши

Ультрапсихопаты

На первый взгляд Марта (Анна Кендрик) – самая обыкновенная девушка. Она дурачится, пока никто не видит, готовит бойфренду романтические ужины и фотографируется для него в нижнем белье. Но тот оказывается очередным мерзавцем и случайно вваливается в квартиру с любовницей. Марта буквально сходит с ума от горя и пытается залить его как можно большим количеством алкоголя, параллельно оскорбляя окружающих и по-зверски отплясывая в клубе. Но из этой печали её быстро спасает таинственный незнакомец (Сэм Рокуэлл), которого, кажется, послала судьба. Правда, Марта даже имени его не знает, и слова о том, что он убивает людей, естественно, воспринимает в шутку. А вот и зря, ведь парень-то действительно киллер, но уже пару лет как предан собственному моральному кодексу. Он и пальцем не тронет тех, кого ему заказали, зато, нацепив красный нос, безо всяких зазрений совести пристреливает своих нанимателей. Дабы те знали, что убивать – плохо.

Кадр из фильма «Мой парень – киллер»

Режиссёром ещё одного ромкома с элементами боевика стал Пако Кабесас, для которого подобный жанр является своего рода экспериментом (до этого он отдавал предпочтение триллерам). Поэтому ему можно сделать поблажку за первый блин. А вот от сценариста Макса Лэндиса, подарившего миру взрывные фильмы «Хроника» и «Ультраамериканцы», с каждым разом ожидаешь повышения планки. Но если брать в расчёт его предпоследнее творение под названием «Виктор Франкенштейн», то справедливо будет сказать, что Лэндис немного заплутал и пошёл не в том направлении. Ведь и «Мой парень – киллер» получился таким же проходным.

Кадр из фильма «Мой парень – киллер»

Сюжет фильма собран из самых обкатанных клише и банальностей. Персонажи словно вырезаны из картона, а вся их уникальность сведена к абсолютно не правдоподобной психопатии. Например, на одном из первых свиданий персонаж Рокэулла кидает нож в героиню Кендрик, надеясь и желая, чтобы та поймала его своими ловкими пальчиками. И конечно же, она оправдывает ожидания, успевая схватить и второй, и третий, и четвёртый. В общем, они дурачатся, ведут себя как дети и буквально за пару дней знакомства уже готовы умереть друг за друга. Абсурд сопутствует всему, что происходит в кадре, вот только не совсем понятно, было ли так задумано смеха ради, или же это промашка сценариста, ведь уголки губ так и не успевают подняться.

Кадр из фильма «Мой парень – киллер»

Сыграй в фильме никому не известные актёры, можно было бы совсем не обращать на него внимания, но тут вам и Сэм Рокуэлл, и Анна Кендрик, и даже Тим Рот. И каждый предстаёт перед зрителями в своей фирменной ипостаси. Рокуэлл, пританцовывая в излюбленной манере, возможно, решил, что снимается в приквеле «Семи психопатов». Кендрик, которая просто физически не может сыграть во всех выпускаемых мюзиклах, периодически перевоплощается в амплуа своенравной девушки, которая находит такого же чудаковатого принца, как она сама. Ну а Тим Рот – просто классический Тим Рот. И хоть названных актёров можно бесконечно любить в других фильмах, здесь они ничего нового не демонстрируют, а лишь играют по накатанной. Ни больше, ни меньше.

Кадр из фильма «Мой парень – киллер»

Не совсем понятно, к какому жанру принадлежит «Мой парень – киллер», потому что действо постоянно скачет между ними, не дотягивая в полной мере ни до одного. И если в тех же «Ультраамериканцах» нашлось место для непредсказуемых сюжетных поворотов, то здесь всё вполне себе ожидаемо. Развиваются события вяло, но ты продолжаешь надеяться, что дальше уж точно будет, где ахнуть. Однако вместо этого всё движется к надуманному финалу, после которого фильм можно смело отправить в архив памяти для одноразовых файлов.

Кадр из фильма «Мой парень – киллер»

В российском прокате со 2 июня 2016 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Мой парень – киллер»

Трошина Олеся