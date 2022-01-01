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Киноафиша Сериалы Скотт Пилигрим
Скотт Пилигрим ( - …) Scott Pilgrim
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Стрим-сервис Netflix
О чем сериал

«Скотт Пилигрим» – это предстоящий аниме-сериал на основе известного комикса Брайана Ли О’Мэлли. Главный герой истории – простой двадцатитрехлетний парень Скотт, который увлекается музыкой, играет на гитаре, живет с другом на съемной квартире и всячески прожигает жизнь. Но его судьбу переворачивает одна встреча – он в реальности знакомится с девушкой, которая долгое время ему снилась. Эксцентричную красавицу зовут Рамона Флауэрс, вот только от счастливого будущего с ней его отделяют семь ее «злых бывших».

В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Скотт Пилигрим - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
TBA,
 
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