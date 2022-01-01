«Скотт Пилигрим» – это предстоящий аниме-сериал на основе известного комикса Брайана Ли О’Мэлли. Главный герой истории – простой двадцатитрехлетний парень Скотт, который увлекается музыкой, играет на гитаре, живет с другом на съемной квартире и всячески прожигает жизнь. Но его судьбу переворачивает одна встреча – он в реальности знакомится с девушкой, которая долгое время ему снилась. Эксцентричную красавицу зовут Рамона Флауэрс, вот только от счастливого будущего с ней его отделяют семь ее «злых бывших».