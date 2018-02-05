«Идеальный голос 3»: Рецензия Киноафиши

Возвращение к истокам

Акапельный коллектив «Беллы» после распада встречается лишь на вечере выпускников. Пообщавшись, экс-участники решают снова объединиться, раз уж у большинства есть время и перерыв в карьерах. Немного освежив состав, так как у некоторых оказались другие планы, ветераны коллектива объединяются с молодыми дарованиями. Вместе они отправляются в путешествие по военным базам, где им предстоит вступить в борьбу с музыкальными коллективами, готовыми на все ради места на итоговом выступлении турне. И пока одни пытаются отстроить оборудование и покорить публику своими композициями, «Беллы» одними лишь своими голосами и танцевальными номерами мечтают вернуться в строй, запомниться и получить так много признания, чтобы им хватило этих воспоминаний на всю оставшуюся жизнь.

Кадр из фильма «Идеальный голос 3»

Режиссер Триш Си («Шаг вперед: Все или ничего») сделала своеобразный микс из танцевальных и песенных картин. «Идеальный голос 3» начинается как заправская драма о музыкальном мире, что-то среднее между картинами «Хоть раз в жизни» Джона Карни и сериалом «Империя» с Терренсом Ховардом и Тараджи П. Хенсон. С прямо-таки вбитыми ситуациями а-ля «Шпион» с Меллисой МакКарти, чтобы у Ребел Уилсон была возможность сострить или неудачно выделиться из «Белл». Зато новички франшизы оторвались на съемках как могли: Джон Литгоу натанцевался и попел, а Руби Роуз побренчала на гитаре и исполнила своеобразный трибьют Долорес О’Риордан – вокалистки группы «The Cranberries», недавно покинувшей этот мир. Авторы продолжают эксплуатировать красоту мира, отправляя своих героинь в тур по Европе, а музыка лишь подчеркивает актуальность тех или иных музыкальных трендов.

Кадр из фильма «Идеальный голос 3»

Все остальное же отдано во власть классических выводов – о семейных ценностях, дружбе и работе над собой. Правда, музыкальные номера в «Идеальном голосе 3» смотрятся несколько вторичными, но ничем другим авторы крыть так и не научились, поэтому и выдают на суд зрителей очередные перепевки хорошо знакомых песен, которые все еще отлично обыгрывают как попсовые мелодии, так и рок-композиции. А еще нам опять напоминают, что главным действующим лицом проекта является героиня Анны Кендрик, чья судьба, личная жизнь и успехи стоят в центре «Идеального голоса», остальные же являются лишь миллионом винтиков в коллективе «Беллы», где Кендрик остается основным вдохновителем, аранжировщиком, исполнителем и автором.

Кадр из фильма «Идеальный голос 3»

Картина «Идеальный голос 3» - это хорошо знакомый зрителям рецепт из песен, танцев и схематичного сюжета, на этот раз еще и приправленный музыкальными инструментами. Остроты добавляют звездные соперники (во главе с Руби Роуз) и Джон Литгоу («Скалолаз», «Как выйти замуж за 3 дня»), отец героини Ребел Уилсон, продолжающей безвкусно и плоско шутить. Главные же героини продолжают вживую перепевать как знакомые хиты, так и только появившиеся новинки. Создатели балуют зрителей видами самых красивых городов всего мира, а в сюжете, по привычке, хватает как драмы, так и комедии. Хочется верить, что «Идеальный голос 3» станет последней главой приключений «Белл», которые пока все еще держатся на плаву и выглядят подобающе. А если уж продюсеры и захотят продолжить историю акапельных битв (уж очень сборы приятные выходят), то можно перезагрузить историю или хотя бы отправить ее в длинное музыкальное плаванье на телевидение.

Дмитрий Бортников