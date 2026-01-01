Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Не по-детски»
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Анна Кендрик
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Награды и номинации Анны Кендрик
Anna Kendrick
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Награды и номинации Анны Кендрик
Оскар 2010
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 2010
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Actress in a Short Form Comedy or Drama Series
Номинант
BAFTA 2010
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
MTV Movie Awards 2013
Best Musical Moment
Победитель
Best Musical Moment
Победитель
MTV Movie Awards 2010
Best Breakout Star
Победитель
MTV Movie & TV Awards 2017
Лучший поцелуй
Номинант
MTV Movie Awards 2016
Best Female Performance
Номинант
Best Female Performance
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2010
Выдающаяся роль актрисы второго плана
Номинант
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