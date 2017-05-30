«Столик № 19»: Рецензия Киноафиши

Шестеро за столом, не считая собаки

Элоиз (Анна Кендрик) приезжает на свадьбу лучшей подруги, но несмотря на столь радостный повод, как бракосочетание, Элоиз предстоит та еще каторга. Накануне свадьбы ее бросил бойфренд, который по совместительству – родной брат невесты. В один миг Элоиз скатилась с поста главной подружки невесты до столика №19, за которым сидят случайные гости, получившие приглашение из вежливости, но какого-то черта согласившиеся прийти. Так она оказалась в кругу коллег отца жениха – Бины (Лиза Кудроу) и Джерри (Крейг Робинсон), недавно отсидевшего вора Уолтера (Стивен Мерчант), отчаявшегося девственника Резно (Тони Револори) и первой няни невесты – Джо (Джун Скуиб).

Кадр из фильма «Столик №19»

Каждый из собравшихся за столом не особо интересуется новоиспеченными супругами. У каждого из них своя история и свои проблемы, которые они переживают здесь и сейчас. Парочка Бины и Джерри радуют фанатов сериала «Друзей», поскольку актеры, исполнившие эти роли – Кудроу и Робинсон – играли вместе в одном из эпизодов сериала. Смотреть на них приятно и в этом фильме, хотя они и сыграли весьма унылую типичную парочку, переживающую кризис в отношениях. Куда забавнее выглядела прекрасная Джун Скуиб, играющая няню, действительно любящую и помнящую всех детей, которых она воспитала. Но божий одуванчик не так прост - у старушки при себе всегда есть травка, поэтому она не страдает как вышеупомянутая пара, а просто забивает свою трубку чудо-травкой и расслабляется. Не менее интересным был персонаж Стивена Мерчанта, присутствие на свадьбе которого было весьма комичным и абсурдным. Он украл у родственников невесты кучу денег, отсидел и теперь находится на реабилитации. Он очень странный и милый, говорит невпопад и вообще не похож на уголовника. Примерно так же можно описать и прогуливающего свой выпускной по настоянию мамы – Резно. Он едва закончил школу, а уже очень переживает за отсутствие сексуального опыта. И что самое странное, его родная мама вовсю дает ему советы и постоянно поддерживает по телефону, всячески способствуя ему в поисках девушки на ночь. И вот эта компания, сплошь состоящая из очень странных людей, помогает Элоиз пережить обзор на бывшего парня (бросившего ее по смс), целующего уже новую девушку и лучшую подругу, выходящую замуж и так далеко сидящую от нее.

Кадр из фильма «Столик №19»

Синопсис, бюджет, отсутствие фильма в российском прокате и малоизвестные имена в графе «создатели» не предвещали ничего хорошего, несмотря на такой звездный и профессиональный актерский каст. Но на самом деле, эта кинокартина оказалась весьма интересной. Эдакий легкий инди-фильм, не лишенный остроумия, неловких смешных ситуаций, легкой издевки над свадебными традициями, представляющимися сейчас уже устаревшими и глупыми, и, наконец, честного взгляда на отношения. Большую часть повествования толком не понимаешь, что вообще происходит. Какие-то люди активно концентрируют вселенскую странность за своим столом, попутно выливая свои проблемы, но не депрессивно и скучно, а вполне живо и с претензией на отклик со стороны зрителя, поскольку проблемы вполне житейские. Периодически их забавный замес разбавляет Анна Кендрик, которая, кажется, еще ни в одном фильме столько не страдала. Затем они все собираются и вообще уходят в свой маргинальный отрыв с травкой, прогулками по лесу с невесть откуда взявшейся собачкой и поиском нового парня для героини Кендрик.

Кадр из фильма «Столик №19»

И всё это действо почти как баловство старушки с той самой травкой. Фильм легко потягивается под приятную музыку в стиле Indie, и если им увлечься, то в какой-то момент можно словить смысл во всем происходящем. Он не абсолютно смешной или абсолютно терапевтический. Он находится на периферии нескольких жанров, имеет в основе оригинальный сценарий с непредсказуемой концовкой, который воплощают в жизнь отличные комедийные актеры. И вот это уже не странный набор нелепостей, шуток и страданий, а серьезная история о шестерых лишних людях, которые только в кругу друг друга смогут решить свои проблемы и понять, что отношения не идеальны. Нельзя найти прекрасного принца, потому что девушки и сами не прекрасные принцессы. Нужно искать того, с кем вы обоюдно сможете разочаровывать до конца дней своих и при этом не разлюбить друг друга. Вот он – хэппи энд нашего времени. «Столик №19» мало похож на другие фильмы о свадьбах или о болезненных расставаниях.

Бариева Лилия