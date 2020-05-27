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Постер к сериалу Личная жизнь
Постер к сериалу Личная жизнь
Постер к сериалу Личная жизнь
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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3 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Оцените
Киноафиша Сериалы Личная жизнь
Личная жизнь (2020 - …) Love Life 18+
Год выпуска 2020
Страна США
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 30 минут
Стрим-сервис HBO Max
Продолжительность 10 часов 0 минут
О чем сериал

Мелодраматический сериал, рассматривающий жизнь девушки Дарби на протяжении нескольких лет и акцентирующий внимание на ее отношениях. Дарби встречается с самыми разными людьми, с которыми знакомится случайно: в караоке, на вечеринке, или с теми, кто был в ее жизни и раньше и волею судеб оказался свободен. Ее отношениям неизменно приходит конец, но это всего лишь очередной шаг на пути к настоящей любви, ведь, по мнению социологов, нужно встретить и расстаться в среднем с семью партнерами, чтобы встретить того, с кем останешься навсегда.

Личная жизнь - тизер второго сезона
Личная жизнь
тизер второго сезона
В ролях Персонажи
Автор идеи
Сэм Бойд
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Анна Кендрик
Анна Кендрик Darby Carter
Хоуп Дэвис
Хоуп Дэвис
Скут МакНэри
Скут МакНэри
Лесли Мэнвилл
Лесли Мэнвилл Narrator
Лесли Мэнвилл
Лесли Мэнвилл
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Личная жизнь - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 10 эпизодов
 
Личная жизнь - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2021, 10 эпизодов
 
Новости о сериале
Разведенный Уильям Джексон Харпер ищет новую подругу в трейлере второго сезона антологии «Личная жизнь»
Разведенный Уильям Джексон Харпер ищет новую подругу в трейлере второго сезона антологии «Личная жизнь»
Не «Нетфликсом» единым: 4 отличных сериала HBO Max, достойные вашего внимания
Не «Нетфликсом» единым: 4 отличных сериала HBO Max, достойные вашего внимания
Слушать саундтрек сериала Личная жизнь
Кадры из сериала
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