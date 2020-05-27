Мелодраматический сериал, рассматривающий жизнь девушки Дарби на протяжении нескольких лет и акцентирующий внимание на ее отношениях. Дарби встречается с самыми разными людьми, с которыми знакомится случайно: в караоке, на вечеринке, или с теми, кто был в ее жизни и раньше и волею судеб оказался свободен. Ее отношениям неизменно приходит конец, но это всего лишь очередной шаг на пути к настоящей любви, ведь, по мнению социологов, нужно встретить и расстаться в среднем с семью партнерами, чтобы встретить того, с кем останешься навсегда.