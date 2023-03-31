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Киноафиша Новости Главных героев аниме-сериала «Скотт Пилигрим» озвучат актеры из игрового фильма Эдгара Райта

Главных героев аниме-сериала «Скотт Пилигрим» озвучат актеры из игрового фильма Эдгара Райта

31 марта 2023 14:35
Главных героев аниме-сериала «Скотт Пилигрим» озвучат актеры из игрового фильма Эдгара Райта

Режиссер оригинальной картины сам уговорил весь актерский состав вернуться к своим ролям.

Ведущих персонажей будущего аниме-сериала «Скотт Пилигрим» от Netflix озвучат актеры, сыгравшие соответствующих героев в фильме «Скотт Пилигрим против всех» (2010). Об этом объявил режиссер оригинальной картины Эдгар Райт в своем новом заявлении:

«Одним из самых значимых и приятных достижений в моей карьере был сбор актерского состава «Скотта Пилигрима против всех» и работа с ним. С момента выхода фильма в 2010 году мы проводили Q&A-сессии, посещали благотворительные мероприятия, но у нас никогда не было возможности собраться всей командой для нового проекта. До сих пор... Я более чем счастлив объявить, что помог уговорить всех актеров оригинального фильма озвучить своих персонажей, которые вновь отправятся в эпическое приключение».

Таким образом, Майкл Сера озвучит Скотта Пилигрима, Мэри Элизабет Уинстэд — Рамону Флауэрс, Сатья Баба — Мэттью Пателя, Киран Калкин — Уоллеса Уэллса, а Крис Эванс — Лукаса Ли. К своим ролям также вернутся Анна Кендрик (Стейси Пилигрим), Бри Ларсон (Энви Адамс), Элисон Пилл (Ким Пайн), Обри Плаза (Джули Пауэрс), Брэндон Рут (Тодд Ингрэм) и другие.

Автор оригинальной серии комиксов «Скотт Пилигрим» Брайан Ли О’Мэлли выступает сценаристом нового шоу. Он также выполняет функции исполнительного продюсера вместе с Райтом и функции шоураннера вместе с БенДэвидом Грабински («Отпетые напарники»). Саундтрек сочиняют композитор Джозеф Трапанезе («Узники страны призраков») и группа Anamanaguchi, написавшая музыку к игре Scott Pilgrim vs. The World: The Game.

Комиксы «Скотт Пилигрим» повествуют о молодом музыканте Скотте, который влюбляется в загадочную девушку Рамону. Однако для того, чтобы добиться права встречаться с ней, ему приходится сразиться с ее семерыми бывшими. Серия состоит из шести комиксов, выпуск которых завершился в 2010 году.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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