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Постер сериала Молодой Скала
Постер сериала Молодой Скала
Постер сериала Молодой Скала
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.9
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3 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.9
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Киноафиша Сериалы Молодой Скала

Молодой Скала (2021 - 2023)

Young Rock 18+
Год выпуска 2021
Страна США
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 30 минут
Телеканал NBC
Продолжительность сериала 18 часов 0 минут
О чем сериал

«Молодой Скала» — комедийное биографическое шоу, повествующее о детстве, юности и становлении одного из самых известных голливудских спортсменов и актеров. Зрителей ждет увлекательное путешествие в относительно счастливое детство Дуэйна, которое он провел в окружении любящих родственников, а также в его переменчивую юность, когда герой впервые попробовал себя в роли квотербека школьной футбольной команды. Отдельное место в сериале занимает будущее Скалы, в котором он баллотируется на пост президента своей страны.

Молодой Скала - трейлер второго сезона
Молодой Скала
трейлер второго сезона
В ролях
В ролях
Дуэйн Джонсон
Дуэйн Джонсон
Шон Эстин
Шон Эстин
Мэттью Уиллиг
Мэттью Уиллиг
Рэндолл Парк
Рэндолл Парк
Ули Латукефу
Брэдли Констант
Все актеры и съемочная группа
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Сезоны
Молодой Скала - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 11 эпизодов
 
Молодой Скала - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2022, 12 эпизодов
 
Молодой Скала - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2022, 13 эпизодов
 
Новости о сериале
Сериал о жизни Дуэйна Джонсона «Молодой Скала» закрыт после третьего сезона
Сериал о жизни Дуэйна Джонсона «Молодой Скала» закрыт после третьего сезона
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Кадры из сериала
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