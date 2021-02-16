«Молодой Скала» — комедийное биографическое шоу, повествующее о детстве, юности и становлении одного из самых известных голливудских спортсменов и актеров. Зрителей ждет увлекательное путешествие в относительно счастливое детство Дуэйна, которое он провел в окружении любящих родственников, а также в его переменчивую юность, когда герой впервые попробовал себя в роли квотербека школьной футбольной команды. Отдельное место в сериале занимает будущее Скалы, в котором он баллотируется на пост президента своей страны.