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Последний шанс со Скалой Джонсоном Последний шанс со Скалой Джонсоном
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Rock and a Hard Place

Последний шанс со Скалой Джонсоном, 2017

2017 / США
7.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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О фильме

Документальный фильм Дуэйна “Скалы” Джонсона об одном из самых хардкорных и успешных исправительных лагерей в мире. Популярный рестлер и актер не понаслышке знаком с тюремными реалиями – к своим 16 годам его около 10 раз арестовывали за разные правонарушения. Именно поэтому для Джонсона, которому посчастливилось выбраться из преступной колеи, этот проект стал таким личным и важным. Речь пойдет о знаменитом лагере в округе Майами-Дейд, где молодым заключенным дают второй шанс. В жесткой 16-недельной программе инструкторы доводят их буквально до предела возможностей. Физическая подготовка, строгая военная дисциплина, курсы по управлению гневом, профориентация – тем, кто выдержит суровый режим и сумеет осознать свои ошибки, откроется возможность начать жизнь с чистого листа. Об эффективности программы говорят цифры: среди выпускников менее 15% возвращаются за решетку, в то время как национальный показатель рецидивов составляет порядка 70%.

7.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 1 час 21 минута
Год выпуска 2017
Возраст 18+
Режиссер
Джон Алперт
В ролях
Дуэйн Джонсон
Дуэйн Джонсон
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Последний шанс со Скалой Джонсоном 2 постера
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Последний шанс со Скалой Джонсоном
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Переводчик
Переводчик
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