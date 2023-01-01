Последний шанс со Скалой Джонсоном, 2017

Документальный фильм Дуэйна “Скалы” Джонсона об одном из самых хардкорных и успешных исправительных лагерей в мире. Популярный рестлер и актер не понаслышке знаком с тюремными реалиями – к своим 16 годам его около 10 раз арестовывали за разные правонарушения. Именно поэтому для Джонсона, которому посчастливилось выбраться из преступной колеи, этот проект стал таким личным и важным. Речь пойдет о знаменитом лагере в округе Майами-Дейд, где молодым заключенным дают второй шанс. В жесткой 16-недельной программе инструкторы доводят их буквально до предела возможностей. Физическая подготовка, строгая военная дисциплина, курсы по управлению гневом, профориентация – тем, кто выдержит суровый режим и сумеет осознать свои ошибки, откроется возможность начать жизнь с чистого листа. Об эффективности программы говорят цифры: среди выпускников менее 15% возвращаются за решетку, в то время как национальный показатель рецидивов составляет порядка 70%.