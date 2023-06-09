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Форсаж 11
Fast X: Part 2
Форсаж 11, 2025
2025 / США
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Жанр:
боевик
криминал
триллер
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о выходе в прокат
Продолжительность
0 минут
Год выпуска
2025
Режиссер
Луи Летерье
В ролях
Мишель Родригес
Вин Дизель
Джейсон Стэйтем
Дуэйн Джонсон
Джейсон Момоа
Все актеры и съемочная группа
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Вин Дизель подтвердил дату премьеры «Форсажа 11»
Также актер выразил почтение Джейсону Момоа.
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9 июня 2023 14:03
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Рецензия
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