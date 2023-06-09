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Форсаж 11
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Fast X: Part 2

Форсаж 11, 2025

2025 / США
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о выходе в прокат
Продолжительность 0 минут
Год выпуска 2025
Режиссер
Луи Летерье
Луи Летерье
В ролях
Мишель Родригес
Мишель Родригес
Вин Дизель
Вин Дизель
Джейсон Стэйтем
Джейсон Стэйтем
Дуэйн Джонсон
Дуэйн Джонсон
Джейсон Момоа
Джейсон Момоа
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Форсаж 11 1 постер
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Вин Дизель подтвердил дату премьеры «Форсажа 11» Также актер выразил почтение Джейсону Момоа.
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9 июня 2023 14:03
Все новости фильма
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
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