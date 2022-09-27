Меню
Красное уведомление - второй дублированный трейлер
Красное уведомление. Второй дублированный трейлер

Красное уведомление. Второй дублированный трейлер

Дата публикации: 21 октября 2021
Красное уведомление – Агент ФБР преследует самого разыскиваемого в мире вора картин, но становится его невольным соучастником в попытке поймать мошенника, который всегда на шаг впереди.
Comon 27 сентября 2022, 01:30
Оценка
Отличный блокбастер, ну ещё бы, с такими то актёрами. И кто это ваще муж Гадот, а?! - прыщ какой то
27 сентября 2022, 01:30
fedchuk_d 10 июня 2024, 22:27
Оценка
Норм
10 июня 2024, 22:27
Weteran Mc 15 июня 2024, 05:19
Оценка
Фильм шикарный, смотрится на одном дыхании. Сюжет не дает оторваться не на секунду от экрана. Юмора тоже хватает. Спецэффекты и музыка так же на высоте. #Netflix в последнее время радует. Моя оценка: 10 из 10. 👍
15 июня 2024, 05:19
7.1 Красное уведомление
Красное уведомление боевик, комедия, 2021, США
