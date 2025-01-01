Меню
Награды и номинации Стивена Спилберга
Steven Spielberg
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Фотографии
Награды
Связи
Вопросы и ответы
Награды и номинации Стивена Спилберга
Оскар 1999
Лучшая режиссура
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Оскар 1994
Лучший фильм
Победитель
Лучший фильм
Победитель
Лучшая режиссура
Победитель
Оскар 1987
Irving G. Thalberg Memorial Award
Победитель
Оскар 2024
Лучший фильм
Номинант
Оскар 2023
Лучший фильм
Номинант
Лучшая режиссура
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Оскар 2022
Лучший фильм
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Лучшая режиссура
Номинант
Оскар 2018
Лучший фильм
Номинант
Оскар 2016
Лучший фильм
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Оскар 2013
Лучший фильм
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Лучшая режиссура
Номинант
Оскар 2012
Лучший фильм
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Оскар 2007
Лучший фильм
Номинант
Оскар 2006
Лучший фильм
Номинант
Лучшая режиссура
Номинант
Оскар 1986
Лучший фильм
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Оскар 1983
Лучший фильм
Номинант
Лучшая режиссура
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Оскар 1982
Лучшая режиссура
Номинант
Оскар 1978
Лучшая режиссура
Номинант
Каннский кинофестиваль 1974
Лучший сценарий
Победитель
Лучший сценарий
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Золотой глобус 2023
Лучший режиссёр
Победитель
Лучший сценарий
Номинант
Золотой глобус 2008
Премия Сесиля Б. Де Милля
Победитель
Золотой глобус 1999
Лучший режиссёр
Победитель
Золотой глобус 1994
Лучший режиссёр
Победитель
Золотой глобус 2022
Лучший режиссёр
Номинант
Золотой глобус 2018
Лучший режиссёр
Номинант
Золотой глобус 2013
Лучший режиссёр
Номинант
Золотой глобус 2006
Лучший режиссёр
Номинант
Золотой глобус 2002
Лучший режиссёр
Номинант
Золотой глобус 1998
Лучший режиссёр
Номинант
Золотой глобус 1986
Лучший режиссёр
Номинант
Золотой глобус 1983
Лучший режиссёр
Номинант
Золотой глобус 1982
Лучший режиссёр
Номинант
Золотой глобус 1978
Лучший сценарий
Номинант
Лучший режиссёр
Номинант
Золотой глобус 1976
Лучший режиссёр
Номинант
Primetime Emmy Awards 2010
Outstanding Miniseries
Победитель
Outstanding Miniseries
Победитель
Primetime Emmy Awards 2003
Outstanding Miniseries
Победитель
Outstanding Miniseries
Победитель
Primetime Emmy Awards 2002
Outstanding Miniseries
Победитель
Outstanding Miniseries
Победитель
Outstanding Non-Fiction Special (Informational)
Номинант
Outstanding Non-Fiction Special (Informational)
Номинант
Primetime Emmy Awards 1996
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Победитель
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Победитель
Primetime Emmy Awards 2021
Outstanding Television Movie
Номинант
Outstanding Television Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Television Movie
Номинант
Outstanding Television Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2006
Outstanding Miniseries
Номинант
Outstanding Miniseries
Номинант
Primetime Emmy Awards 1995
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Номинант
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Номинант
Primetime Emmy Awards 1991
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Номинант
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Номинант
Primetime Emmy Awards 1986
Outstanding Directing in a Drama Series
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2009
Best Casual Game
Победитель
Best Casual Game
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1994
Лучший фильм
Победитель
Лучший фильм
Победитель
David Lean Award for Direction
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1986
Academy Fellowship
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2023
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
BAFTA 2016
Лучший фильм
Номинант
Лучший фильм
Номинант
BAFTA Kids Vote - Feature Film
Номинант
BAFTA Kids Vote - Feature Film
Номинант
David Lean Award for Direction
Номинант
BAFTA 2013
Лучший фильм
Номинант
Лучший фильм
Номинант
BAFTA 2012
Best Animated Film
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1999
Лучший фильм
Номинант
Лучший фильм
Номинант
David Lean Award for Direction
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1983
Лучший фильм
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Best Direction
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1979
Best Screenplay
Номинант
Best Direction
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1976
Best Direction
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2001
Future Film Festival Digital Award
Победитель
Венецианский кинофестиваль 1993
Career Golden Lion
Победитель
Берлинале 2023
Почетный Золотой Берлинский Медведь
Победитель
Кинофестиваль в Торонто 2022
Лучший фильм
Победитель
