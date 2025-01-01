Меню
Награды и номинации Тома Хэнкса
Tom Hanks
Оскар 1995
Оскар 1995
Лучшая мужская роль
Победитель
Оскар 1994
Лучшая мужская роль
Победитель
Оскар 2020
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Оскар 2001
Лучшая мужская роль
Номинант
Оскар 1999
Лучшая мужская роль
Номинант
Оскар 1989
Лучшая мужская роль
Номинант
Золотой глобус 2020
Премия Сесиля Б. Де Милля
Победитель
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Номинант
Золотой глобус 2001
Лучшая мужская роль (драма)
Победитель
Золотой глобус 1995
Лучшая мужская роль (драма)
Победитель
Золотой глобус 1994
Лучшая мужская роль (драма)
Победитель
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1989
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Золотой глобус 2018
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 2014
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 2008
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1999
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Limited Series
Победитель
Outstanding Limited Series
Победитель
Outstanding Documentary or Nonfiction Series
Номинант
Outstanding Documentary or Nonfiction Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Miniseries or Movie
Победитель
Outstanding Miniseries or Movie
Победитель
Primetime Emmy Awards 2010
Outstanding Miniseries
Победитель
Outstanding Miniseries
Победитель
Outstanding Variety, Music or Comedy Special
Номинант
Outstanding Variety, Music or Comedy Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 2008
Outstanding Miniseries
Победитель
Outstanding Miniseries
Победитель
Primetime Emmy Awards 2002
Outstanding Miniseries
Победитель
Outstanding Directing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Победитель
Outstanding Miniseries
Победитель
Outstanding Directing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Победитель
Outstanding Non-Fiction Special (Informational)
Номинант
Outstanding Non-Fiction Special (Informational)
Номинант
Outstanding Writing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Номинант
Outstanding Writing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 1998
Outstanding Miniseries
Победитель
Outstanding Miniseries
Победитель
Outstanding Directing for a Miniseries or a Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2021
Outstanding Variety Special (Live)
Номинант
Outstanding Variety Special (Live)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2017
Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Documentary or Nonfiction Series
Номинант
Outstanding Documentary or Nonfiction Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Documentary or Nonfiction Special
Номинант
Outstanding Documentary or Nonfiction Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 2009
Лучший драматический сериал
Номинант
BAFTA 2020
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
BAFTA 2014
Лучшая мужская роль
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2001
Лучшая мужская роль
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1999
Лучшая мужская роль
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1995
Лучшая мужская роль
Номинант
Золотая малина 2023
Худшая мужская роль второго плана
Победитель
Худшая экранная пара
Победитель
Худшая мужская роль
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1994
Best Male Performance
Победитель
Best On-Screen Duo
Номинант
Best On-Screen Duo
Номинант
Best On-Screen Duo
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2001
Лучший поцелуй
Номинант
Лучший поцелуй
Номинант
Best Male Performance
Номинант
Best On-Screen Team
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2000
Best On-Screen Duo
Номинант
Best On-Screen Duo
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1999
Best Male Performance
Номинант
Best Action Sequence
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1996
Best Male Performance
Номинант
Best On-Screen Duo
Номинант
Best On-Screen Duo
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1995
Best Male Performance
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1993
Лучший поцелуй
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1996
Выдающееся исполнение актерского состава
Победитель
Выдающееся исполнение актерского состава
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 1995
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Победитель
Берлинале 1994
Лучший актер
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2020
Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2014
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2001
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2000
Выдающееся исполнение актерского состава в театральном фильме
Номинант
Выдающееся исполнение актерского состава в театральном фильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1999
Выдающееся исполнение актерского состава
Номинант
Выдающееся исполнение актерского состава
Номинант
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Номинант
