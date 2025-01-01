Дуэйн Джонсон запускает «Джуманджи 3» — и один кадр ставит под вопрос, как именно завершат сагу, заработавшую студии 2 млрд долларов (фото)

Это если «Сегуна» соединить с «Игрой в кальмара»: Netflix выпустил триллер о смертельной игре, который уже называют самым жестким сериалом года

Так откуда же у Джокера эти жуткие шрамы и как они связаны с матерью Бэтмена: в Сети нашли ответ на главную загадку «Темного рыцаря»

Стоил копейки, собрал $144 000 000: этот ужастик про экзорцизм хвалят даже реальные священники – зато критики его презирают

Новый «Хищник» оказался связан с «Очень странными делами»: но распознать пасхалку в «Планете смерти» фактически невозможно

За 18 лет до Кэмерона в СССР сняли своего «Терминатора», и его запретили моментально – дерзкий робот оказался неугоден властям

Анну Сергеевну даже не ищите: в своей самой недооцененной драме Светличная снялась вместе с Высоцким – и в кадре не узнать обоих

У худшего фильма в карьере ДиКаприо позорные 0/100 на RT и жалкие 4.5 на IMDb – треш-хоррор не полюбили даже в России

«Многих это удивит»: новый «Аватар» официально поставил франшизу в один ряд со «Звездными войнами» — первые зрители окрестили шедевром

Труса, Балбеса и Бывалого узнает каждый: лучше попробуйте угадать 5 других советских фильмов по трем ключевым словам (тест)