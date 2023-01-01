Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Страшилка и тайна города света" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Werner Herzog - Radical Dreamer
Киноафиша Фильмы Werner Herzog - Radical Dreamer
Werner Herzog - Radical Dreamer

Werner Herzog - Radical Dreamer, 2022

2022 / Германия / Великобритания
мало голосов Оцените
0 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
мало голосов Оцените
0 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2022
Возраст 18+
Режиссер
Thomas von Steinaecker
В ролях
Вернер Херцог
Вернер Херцог
Николь Кидман
Николь Кидман
Джошуа Оппенхаймер
Роберт Паттинсон
Роберт Паттинсон
Фолькер Шлендорф
Фолькер Шлендорф
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
0.0
Оцените 0 голосов
7.1 IMDb
Написать отзыв
Постер фильма Werner Herzog - Radical Dreamer 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
Императрицы
Императрицы
2023, Россия, драма, исторический, документальный
По щучьему велению
По щучьему велению
2023, Россия, фэнтези, приключения
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
2023, США, боевик, криминал, триллер
Повелитель ветра
Повелитель ветра
2023, Россия, биография
Человек ниоткуда
Человек ниоткуда
2023, Россия, триллер, приключения, фантастика
Смешарики снимают кино
Смешарики снимают кино
2023, Россия, анимация
Добро пожаловать в семью 2: Повар из Неаполя
Добро пожаловать в семью 2: Повар из Неаполя
2023, Россия, комедия, криминал
Лукавый
Лукавый
2023, США, ужасы
Телохранитель на фрилансе
Телохранитель на фрилансе
2023, США, боевик, комедия
Страсти по Матвею
Страсти по Матвею
2023, Россия, комедия, мелодрама
Related video
«Дикий вопрос»: у специалиста по этикету уши вянут, когда с ней беседуют на эту тему
Помните «Новых русских бабок»? Куда пропали Матрена и Цветочек из «Кривого зеркала»
Словно отксерокопировали: эту российскую актрису не отличить от Анастасии Вертинской
Главная простушка «Фабрики звезд» изменилась до неузнаваемости: в 46 стала только лучше
Янковский отказывался сниматься в сериале Бортко не просто так: мог обречь себя на печальную участь
Все знали эту песню в СССР, но ее запретили на 23 года: ситуацию довели до абсурда
Российская бабушка раскрыла, как ей удалось дожить до 97 лет в здравом уме и светлой памяти
Вместо американских жвачек: советские дети уплетали это гадкое лакомство
Взрослое фото 10-летней Алисы Тепляковой вызвало громкий скандал: уже не девочка
В России только одна певица может соперничать с Ротару и Пугачевой: ее тоже многие ненавидят
Не поверите: кто должен был сыграть возлюбленного Ковальчук в «Мастере и Маргарите»
Природа щедро наградила: сын Сенчуковой и Рыбина разобьет еще не одно сердце (фото)
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше