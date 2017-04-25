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Намерение уничтожить Намерение уничтожить
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Intent to Destroy

Намерение уничтожить, 2017

2017 / США
7.5 Оцените
15 голосов
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О фильме

Знаменитый документалист Джо Берлинджер, номинант на премию «Оскар», вливается в съемочную группу художественного фильма «Обещание» («The Promise», 2016) с Кристианом Бэйлом и Оскаром Айзеком, чтобы изучить тот же исторический вопрос, которому посвящена эта картина — геноциду армян в Турции более ста лет назад. Историки, ученые и именитые кинематографисты размышляют вместе с автором о том, какие причины привели к этой чудовищной трагедии, почему свидетельствам геноцида до сих пор приходится бороться за право быть рассмотренными и услышанными, и как эти события повлияли на другие истории массового уничтожения народов, произошедшие в ХХ веке.

7.5 Оцените
15 голосов
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 2017
Премьера в мире 25 апреля 2017
Возраст 16+
Режиссер
Джо Берлинджер
Джо Берлинджер
В ролях
Джо Берлинджер
Джо Берлинджер
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Намерение уничтожить 2 постера
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саундтрек фильма Намерение уничтожить
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