24 сентября 2025 12:26
Ожившие Джесси Бакли и Кристиан Бэйл пускаются во все тяжкие в трейлере фильма «Невеста»

В Северной Америке фильм выйдет в прокат 6 марта 2026 года.

Студия Warner Bros. Pictures представила первый трейлер фэнтезийного хоррора «Невеста» на основе классического фильма ужасов 1935 года «Невеста Франкенштейна». Главные роли в переосмыслении исполнили Джесси Бакли, Кристиан Бэйл, Аннетт Бенинг, Пенелопа Крус, Питер Сарсгаард и Джейк Джилленхол. Постановщицей автором сценария выступает актриса Мэгги Джилленхол. Это ее второй режиссерский проект после драмы «Незнакомая дочь» (2022).

По сюжету одинокий монстр Франкенштейн (Бэйл), скитающийся по Чикаго 1930-х годов, просит блестящую ученую доктора Эфрониуса (Бенинг) создать ему партнершу. В дальнейшем они вместе они возвращают к жизни погибшую девушку — так на свет появляется Невеста (Бакли). Без памяти влюбившись друг в друга, Франкенштейн и его возлюбленная оказываются в круговороте одержимости, убийств и дикой романтики, а также запускают радикальное культурное движение.

В начале ролика ожившая Невеста спрашивает: «Я была такой же до несчастного случая?»

На это Франкенштейн отвечает: «Не было никакого несчастного случая. Все, что бы сделали, мы сделали нарочно. Теперь не остается ничего… кроме как быть живыми».

Фото: Warner Bros.
Юрий Волошин
Юрий Волошин
