Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Намерение уничтожить - Трейлер
Киноафиша Трейлеры Намерение уничтожить. Трейлер

Намерение уничтожить. Трейлер

🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 16 ноября 2017
Намерение уничтожить – Знаменитый документалист Джо Берлинджер, номинант на премию «Оскар», вливается в съемочную группу художественного фильма «Обещание» («The Promise», 2016) с Кристианом Бэйлом и Оскаром Айзеком, чтобы изучить тот же исторический вопрос, которому посвящена эта картина — геноциду армян в Турции более ста лет назад. Историки, ученые и именитые кинематографисты размышляют вместе с автором о том, какие причины привели к этой чудовищной трагедии, почему свидетельствам геноцида до сих пор приходится бороться за право быть рассмотренными и услышанными, и как эти события повлияли на другие истории массового уничтожения народов, произошедшие в ХХ веке.
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности

Авторизация по e-mail

7.4 Намерение уничтожить
Намерение уничтожить документальный, 2017, США
Астрал. Доминион - Трейлер 02:04
Астрал. Доминион  Трейлер
Дни Сакамото - Дублированный трейлер 01:29
Дни Сакамото  Дублированный трейлер
Последний богатырь. Колобок - Трейлер 2 02:26
Последний богатырь. Колобок  Трейлер 2
Пингвинёнок Пороро: Подводные приключения - Дублированный трейлер 01:19
Пингвинёнок Пороро: Подводные приключения  Дублированный трейлер
Сумерки - Перевыпуск трейлер 01:22
Сумерки  Перевыпуск трейлер
Чебурашка 3 - Тизер 00:51
Чебурашка 3  Тизер
Надежда - Трейлер 01:59
Надежда  Трейлер
Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2 - Дублированный трейлер 1 01:23
Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2  Дублированный трейлер 1
Смешарики сквозь вселенные - Трейлер 02:03
Смешарики сквозь вселенные  Трейлер
Отель "У погибшего альпиниста" - Трейлер 02:19
Отель "У погибшего альпиниста"  Трейлер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше