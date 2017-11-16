Намерение уничтожить
– Знаменитый документалист Джо Берлинджер, номинант на премию «Оскар», вливается в съемочную группу художественного фильма «Обещание» («The Promise», 2016) с Кристианом Бэйлом и Оскаром Айзеком, чтобы изучить тот же исторический вопрос, которому посвящена эта картина — геноциду армян в Турции более ста лет назад. Историки, ученые и именитые кинематографисты размышляют вместе с автором о том, какие причины привели к этой чудовищной трагедии, почему свидетельствам геноцида до сих пор приходится бороться за право быть рассмотренными и услышанными, и как эти события повлияли на другие истории массового уничтожения народов, произошедшие в ХХ веке.
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