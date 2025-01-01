Меню
Киноафиша
Персоны
Мартин Скорсезе
Награды
Награды и номинации Мартина Скорсезе
Награды и номинации Мартина Скорсезе
Оскар 2007
Лучшая режиссура
Победитель
Оскар 2024
Лучший фильм
Номинант
Лучшая режиссура
Номинант
Оскар 2020
Лучший фильм
Номинант
Лучшая режиссура
Номинант
Оскар 2014
Лучший фильм
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Лучшая режиссура
Номинант
Оскар 2012
Лучший фильм
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Лучшая режиссура
Номинант
Оскар 2005
Лучшая режиссура
Номинант
Оскар 2003
Лучшая режиссура
Номинант
Оскар 1994
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Оскар 1991
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучшая режиссура
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Оскар 1989
Лучшая режиссура
Номинант
Оскар 1981
Лучшая режиссура
Номинант
Каннский кинофестиваль 2018
Золотая карета
Победитель
Каннский кинофестиваль 1986
Лучший режиссер
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1976
Золотая пальмовая ветвь
Победитель
Каннский кинофестиваль 1983
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1975
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Золотой глобус 2012
Лучший режиссёр
Победитель
Золотой глобус 2010
Премия Сесиля Б. Де Милля
Победитель
Золотой глобус 2007
Лучший режиссёр
Победитель
Золотой глобус 2003
Лучший режиссёр
Победитель
Золотой глобус 2024
Best Director, Motion Picture
Номинант
Best Screenplay, Motion Picture
Номинант
Золотой глобус 2020
Лучший режиссёр
Номинант
Золотой глобус 2005
Лучший режиссёр
Номинант
Золотой глобус 1996
Лучший режиссёр
Номинант
Золотой глобус 1994
Лучший режиссёр
Номинант
Золотой глобус 1991
Лучший сценарий
Номинант
Лучший сценарий
Номинант
Лучший режиссёр
Номинант
Золотой глобус 1981
Лучший режиссёр
Номинант
Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Nonfiction Special
Победитель
Outstanding Directing for Nonfiction Programming
Победитель
Outstanding Nonfiction Special
Победитель
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший драматический сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 2011
Лучшая режиссура драматического сериала
Победитель
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший драматический сериал
Номинант
Outstanding Directing for Nonfiction Programming
Номинант
Primetime Emmy Awards 2021
Outstanding Documentary or Nonfiction Series
Номинант
Outstanding Documentary or Nonfiction Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2006
Outstanding Directing for Nonfiction Programming
Номинант
Outstanding Nonfiction Series
Номинант
Outstanding Nonfiction Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2004
Outstanding Nonfiction Series
Номинант
Outstanding Multi-Camera Picture Editing for a Miniseries, Movie or a Special
Номинант
Outstanding Nonfiction Series
Номинант
Outstanding Multi-Camera Picture Editing for a Miniseries, Movie or a Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 1995
Outstanding Cultural Program
Номинант
Outstanding Cultural Program
Номинант
BAFTA 2012
Academy Fellowship
Победитель
Best Documentary Film
Номинант
Best Director
Номинант
Best Feature Film
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1991
Лучший фильм
Победитель
Лучший фильм
Победитель
Best Direction
Победитель
Лучший адаптированный сценарий
Победитель
Лучший адаптированный сценарий
Победитель
BAFTA 2024
Лучший фильм
Номинант
BAFTA 2020
Лучший фильм
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Лучшая режиссёрская работа
Номинант
BAFTA 2014
David Lean Award for Direction
Номинант
BAFTA 2011
Best International
Номинант
Best International
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2007
David Lean Award for Direction
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2006
Huw Wheldon Award for Specialist Factual
Номинант
Huw Wheldon Award for Specialist Factual
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2005
David Lean Award for Direction
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2003
David Lean Award for Direction
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1984
Best Direction
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1977
Best Direction
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1976
Best Direction
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1995
Career Golden Lion
Победитель
Венецианский кинофестиваль 1993
Elvira Notari Prize
Победитель
Венецианский кинофестиваль 1990
Лучший режиссер
Победитель
Audience Award (Arena)
Победитель
Filmcritica "Bastone Bianco" Award
Победитель
Golden Lion
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1988
Filmcritica "Bastone Bianco" Award
Победитель
Берлинале 2024
Почетный Золотой Берлинский Медведь
Победитель
Берлинале 1992
Золотой берлинский медведь
Номинант
