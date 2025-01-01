Меню
Киноафиша Персоны Мартин Скорсезе Награды

Награды и номинации Мартина Скорсезе

Martin Scorsese
Награды и номинации Мартина Скорсезе
Оскар 2007 Оскар 2007
Лучшая режиссура
Победитель
Оскар 2024 Оскар 2024
Лучший фильм
Номинант
 Лучшая режиссура
Номинант
Оскар 2020 Оскар 2020
Лучший фильм
Номинант
 Лучшая режиссура
Номинант
Оскар 2014 Оскар 2014
Лучший фильм
Номинант
 Лучший фильм
Номинант
 Лучшая режиссура
Номинант
Оскар 2012 Оскар 2012
Лучший фильм
Номинант
 Лучший фильм
Номинант
 Лучшая режиссура
Номинант
Оскар 2005 Оскар 2005
Лучшая режиссура
Номинант
Оскар 2003 Оскар 2003
Лучшая режиссура
Номинант
Оскар 1994 Оскар 1994
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
 Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Оскар 1991 Оскар 1991
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
 Лучшая режиссура
Номинант
 Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Оскар 1989 Оскар 1989
Лучшая режиссура
Номинант
Оскар 1981 Оскар 1981
Лучшая режиссура
Номинант
Каннский кинофестиваль 2018 Каннский кинофестиваль 2018
Золотая карета
Победитель
Каннский кинофестиваль 1986 Каннский кинофестиваль 1986
Лучший режиссер
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1976 Каннский кинофестиваль 1976
Золотая пальмовая ветвь
Победитель
Каннский кинофестиваль 1983 Каннский кинофестиваль 1983
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1975 Каннский кинофестиваль 1975
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Золотой глобус 2012 Золотой глобус 2012
Лучший режиссёр
Победитель
Золотой глобус 2010 Золотой глобус 2010
Премия Сесиля Б. Де Милля
Победитель
Золотой глобус 2007 Золотой глобус 2007
Лучший режиссёр
Победитель
Золотой глобус 2003 Золотой глобус 2003
Лучший режиссёр
Победитель
Золотой глобус 2024 Золотой глобус 2024
Best Director, Motion Picture
Номинант
 Best Screenplay, Motion Picture
Номинант
Золотой глобус 2020 Золотой глобус 2020
Лучший режиссёр
Номинант
Золотой глобус 2005 Золотой глобус 2005
Лучший режиссёр
Номинант
Золотой глобус 1996 Золотой глобус 1996
Лучший режиссёр
Номинант
Золотой глобус 1994 Золотой глобус 1994
Лучший режиссёр
Номинант
Золотой глобус 1991 Золотой глобус 1991
Лучший сценарий
Номинант
 Лучший сценарий
Номинант
 Лучший режиссёр
Номинант
Золотой глобус 1981 Золотой глобус 1981
Лучший режиссёр
Номинант
Primetime Emmy Awards 2012 Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Nonfiction Special
Победитель
Outstanding Directing for Nonfiction Programming
Победитель
Outstanding Nonfiction Special
Победитель
Лучший драматический сериал
Номинант
 Лучший драматический сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 2011 Primetime Emmy Awards 2011
Лучшая режиссура драматического сериала
Победитель
Лучший драматический сериал
Номинант
 Лучший драматический сериал
Номинант
 Outstanding Directing for Nonfiction Programming
Номинант
Primetime Emmy Awards 2021 Primetime Emmy Awards 2021
Outstanding Documentary or Nonfiction Series
Номинант
 Outstanding Documentary or Nonfiction Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2006 Primetime Emmy Awards 2006
Outstanding Directing for Nonfiction Programming
Номинант
 Outstanding Nonfiction Series
Номинант
 Outstanding Nonfiction Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2004 Primetime Emmy Awards 2004
Outstanding Nonfiction Series
Номинант
 Outstanding Multi-Camera Picture Editing for a Miniseries, Movie or a Special
Номинант
 Outstanding Nonfiction Series
Номинант
 Outstanding Multi-Camera Picture Editing for a Miniseries, Movie or a Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 1995 Primetime Emmy Awards 1995
Outstanding Cultural Program
Номинант
 Outstanding Cultural Program
Номинант
BAFTA 2012 BAFTA 2012
Academy Fellowship
Победитель
Best Documentary Film
Номинант
 Best Director
Номинант
 Best Feature Film
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1991 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1991
Лучший фильм
Победитель
Лучший фильм
Победитель
Best Direction
Победитель
Лучший адаптированный сценарий
Победитель
Лучший адаптированный сценарий
Победитель
BAFTA 2024 BAFTA 2024
Лучший фильм
Номинант
BAFTA 2020 BAFTA 2020
Лучший фильм
Номинант
 Лучший фильм
Номинант
 Лучшая режиссёрская работа
Номинант
BAFTA 2014 BAFTA 2014
David Lean Award for Direction
Номинант
BAFTA 2011 BAFTA 2011
Best International
Номинант
 Best International
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2007 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2007
David Lean Award for Direction
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2006 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2006
Huw Wheldon Award for Specialist Factual
Номинант
 Huw Wheldon Award for Specialist Factual
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2005 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2005
David Lean Award for Direction
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2003 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2003
David Lean Award for Direction
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1984 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1984
Best Direction
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1977 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1977
Best Direction
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1976 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1976
Best Direction
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1995 Венецианский кинофестиваль 1995
Career Golden Lion
Победитель
Венецианский кинофестиваль 1993 Венецианский кинофестиваль 1993
Elvira Notari Prize
Победитель
Венецианский кинофестиваль 1990 Венецианский кинофестиваль 1990
Лучший режиссер
Победитель
Audience Award (Arena)
Победитель
Filmcritica "Bastone Bianco" Award
Победитель
Golden Lion
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1988 Венецианский кинофестиваль 1988
Filmcritica "Bastone Bianco" Award
Победитель
Берлинале 2024 Берлинале 2024
Почетный Золотой Берлинский Медведь
Победитель
Берлинале 1992 Берлинале 1992
Золотой берлинский медведь
Номинант
