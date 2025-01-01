5 неочевидных и до абсурда забавных деталей в «Людях в черном», которые замечаешь только после 30 лет

Создательница «Дневников вампира» готовит новый хит ничуть не хуже: в основе сериала лежит культовый роман

Их не восхваляли, как приключения Шурика, а зря: 3 незаслуженно забытых советских фильма

Бортко изменил финал «Собачьего сердца» — у Булгакова все было между строк: что на самом деле происходит с Шариком в финале

«Дунк чурбан – тупой как баран»: в новом спин-оффе «Игры престолов» героя лишили главной изюминки

Толкин бы сказал — слишком по-голливудски: Джексон сделал «Хоббита» взрослым, но за этот момент в финале его ругают

Актер из «Уэнсдэй» проговорился о начале съемок 3 сезона — новые серии могут выйти намного раньше, чем мы думали

Фотки в соцсетях тут ни при чем: Кэмерон вложил сакральный смысл в название «Аватара» — и это отразилось в облике На’ви

Козья шерсть на лице и свобода после трех схваток: Голливуду пора «забить» на «Гладиатора» - он блекнет на фоне быта обычных римлянок

Apple TV+ подхватил российскую моду на 90-е: их новый сериал вернет в прошлое — сюжет напоминает культовый «Престиж» Нолана