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Новости: Disney

22 июля 2022 14:13 Восхитили честностью: 10 известных актрис, рискнувших появиться в кадре без капли мейкапа Восхитили честностью: 10 известных актрис, рискнувших появиться в кадре без капли мейкапа 21 июля 2022 20:56 Тест: к какой волшебной силе из кино вы предрасположены? Тест: к какой волшебной силе из кино вы предрасположены? 20 июля 2022 17:00 Снова за старое: 9 игровых ремейков Disney, которые находятся в разработке прямо сейчас Снова за старое: 9 игровых ремейков Disney, которые находятся в разработке прямо сейчас 20 июля 2022 12:46 Качественный binge watching: лучшие сериалы HBO Качественный binge watching: лучшие сериалы HBO 19 июля 2022 07:00 Подарили надежду: посмотрите на 6 обычных женщин, которые женили на себе голливудских актеров Подарили надежду: посмотрите на 6 обычных женщин, которые женили на себе голливудских актеров
Снова за старое: 9 игровых ремейков Disney, которые находятся в разработке прямо сейчас Снова за старое: 9 игровых ремейков Disney, которые находятся в разработке прямо сейчас Как показывает практика, ностальгия неплохо продается.
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20 июля 2022 17:00
7 уроков из диснеевских мультиков, которые мы поняли только с возрастом 7 уроков из диснеевских мультиков, которые мы поняли только с возрастом Сказка – ложь, да в ней намек…  
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26 мая 2022 13:53
6 раз, когда диснеевские принцессы преподносили неправильный пример 6 раз, когда диснеевские принцессы преподносили неправильный пример Любимые героини диснеевских сказок кажутся чистыми душами, но при ближайшем рассмотрении их поступков открываются и темные стороны принцесс.
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20 мая 2022 13:53
7 устаревших стереотипов в диснеевских мультиках, которые раньше не бросались в глаза 7 устаревших стереотипов в диснеевских мультиках, которые раньше не бросались в глаза О том, как диснеевские принцессы учат детей бытовой беспомощности и токсичным отношениям.
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4 мая 2022 15:36
Лунный рыцарь: на что способен загадочный супергерой? Лунный рыцарь: на что способен загадочный супергерой? Подробно разбираем, какими способностями обладает Лунный рыцарь, и чего от него можно ждать.
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5 апреля 2022 17:25
Тест: Кто ты из злодеев Disney? Тест: Кто ты из злодеев Disney? Нервозный бог подземного царства или харизматичный колдун вуду – ответь на несколько вопросов, а мы расскажем, на кого из знаменитых антагонистов Disney ты похож.
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16 марта 2022 15:50
Сказочные ремейки и продолжения: 5 фильмов, которые выйдут в следующем году на Disney+ Сказочные ремейки и продолжения: 5 фильмов, которые выйдут в следующем году на Disney+ Стремительно растущий стриминговый сервис делает ставку на перерождение и продолжение своих культовых картин.
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17 ноября 2021 16:17
6 мультсериалов Disney, премьера которых уже не за горами 6 мультсериалов Disney, премьера которых уже не за горами 12 ноября Disney+ показал множество проектов, которые однажды появятся на стриминговом сервисе. В этой подборке мы собрали любопытные анимационные сериалы, выход которых запланирован на 2022-2023 годы.
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15 ноября 2021 13:30
Сказочный старт: 5 звезд, которые начинали свою карьеру с проектов Disney Сказочный старт: 5 звезд, которые начинали свою карьеру с проектов Disney Студия Disney, за годы своего существования разросшаяся в настоящую империю, зачастую даёт старт карьере молодых актёров и исполнителей. К сожалению, многие «звёздные» детки так и остаются многообещающими артистами, не нашедшими себе применения во взрослой жизни. Однако нередки случаи, когда звёздам удаётся построить головокружительную карьеру и за пределами стен Disney.
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9 ноября 2021 17:38
Рекордные сборы, Оскары и любовь зрителей: 8 самых прибыльных проектов Disney Рекордные сборы, Оскары и любовь зрителей: 8 самых прибыльных проектов Disney Мультипликация – дело не только увлекательное, но и невероятно прибыльное. В нашей новой подборке мы расскажем вам о проектах Disney, принёсших студии фантастическую прибыль, а порой и становившихся для неё настоящим спасением.
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5 октября 2021 19:00
5 героев Disney, которые заслужили свой игровой ремейк 5 героев Disney, которые заслужили свой игровой ремейк Помимо Круэллы Де Виль, есть немало знаковых персонажей, с которыми зрители были бы не против увидеть фильмы.
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13 сентября 2021 19:40
Со сцены в Дисней: известные певцы, исполнившие саундтреки любимых мультфильмов Со сцены в Дисней: известные певцы, исполнившие саундтреки любимых мультфильмов Волшебная атмосфера диснеевских фильмов и мультиков создаётся в том числе благодаря ярким, запоминающимся саундтрекам, которые с киноэкранов кочуют прямиком в наши плейлисты. Мы расскажем вам о самых известных саундтреках к проектам Disney, которые исполнили популярные певцы.
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1 августа 2021 09:00
Это тоже Disney: 8 мультфильмов студии, о которых вы могли не знать Это тоже Disney: 8 мультфильмов студии, о которых вы могли не знать Как правило, Disney ассоциируется у нас либо с романтическими историями про принцесс, либо с экранизациями знаменитых сказок, либо с мультфильмами об антропоморфных животных. Тем не менее Disney нередко выпускает нестандартные для себя проекты. Сегодня мы расскажем вам о 8 таких мультфильмах.
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28 июля 2021 19:40
Наглый плагиат или невинное совпадение? 7 случаев, когда Disney копировал чужие работы Наглый плагиат или невинное совпадение? 7 случаев, когда Disney копировал чужие работы Рассказываем о самых крупных скандалах из-за плагиата, в которые оказался втянут Disney.
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16 июля 2021 19:25
Что было после «жили они долго и счастливо»: 5 диснеевских мультсериалов Что было после «жили они долго и счастливо»: 5 диснеевских мультсериалов Диснеевские мультфильмы всегда заканчиваются победой добра над злом, а влюбленные принц и принцесса уходят в закат, собираясь жить долго и счастливо. Но мало кто знает, что порой студия не готова перестать эксплуатировать полюбившихся персонажей. Так появляются анимационные сериалы, которые повествуют о будничных приключениях героев, заодно приоткрывая завесу тайн, о которых было упомянуто в полнометражных фильмах.
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13 июля 2021 19:30
Холли Бэйли показала первое фото в образе Русалочки Холли Бэйли показала первое фото в образе Русалочки Ариэль на берегу. 
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13 июля 2021 14:23
От создателей «Зверополиса»: Disney показал первый тизер мультфильма «Энканто» От создателей «Зверополиса»: Disney показал первый тизер мультфильма «Энканто» Композитором выступает Лин-Мануэль Миранда. 
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9 июля 2021 13:59
Теория большого Диснея: 9 фанатских догадок, которые оказались правдой Теория большого Диснея: 9 фанатских догадок, которые оказались правдой Созданная Уолтом Диснеем студия не просто перевернула представление о мультипликации и вывела её на уровень серьёзных полнометражных работ, но и породила целую вселенную, в которой всё теснейшим образом взаимосвязано. Иногда настолько, что остаётся только удивлённо ахать, как внимательным фанатам удалось разложить это по полочкам. В нашей новой подборке мы расскажем о фанатских теориях Disney, которые оказались правдой.
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8 июля 2021 16:31
Анимационная открытка от Disney: 5 реальных мест, которыми вдохновились создатели мультфильмов Анимационная открытка от Disney: 5 реальных мест, которыми вдохновились создатели мультфильмов Анимационные картины Disney и Pixar поражают не только глубиной историй, но и проработкой каждой детали. А чтобы нарисовать реалистичные места действий, художники даже отправляются в экспедиции по разным странам. Работа – мечта, ведь сколько всего они успевают посмотреть и впитать в себя! Им вживую нужно прочувствовать текстуры, свет, воду, запахи, традиции и многое другое, чтобы воссоздать этот мир в картинке. По словам художников, они словно создают открытку…
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6 июля 2021 16:44
В стиле блокбастера Marvel: Disney показала трейлер мультсериала «Люди Икс» из 90-х В стиле блокбастера Marvel: Disney показала трейлер мультсериала «Люди Икс» из 90-х Хотя ролик многим пришелся по душе, настоящие фанаты негодуют.
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30 октября 2020 11:00
Для тех, кто не смотрел: появилось видео с пересказом сюжета первого сезона «Мандалорца» Для тех, кто не смотрел: появилось видео с пересказом сюжета первого сезона «Мандалорца» Или для тех, кто подзабыл.
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30 октября 2020 09:00
«Как они собираются это снимать?»: сценарий второго сезона «Мандалорца» удивил Педро Паскаля «Как они собираются это снимать?»: сценарий второго сезона «Мандалорца» удивил Педро Паскаля Премьера первой серии – уже через два дня. 
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28 октября 2020 14:01
Netflix выпустит сериал по игре Assassin's Creed Netflix выпустит сериал по игре Assassin's Creed У сервиса есть возможность учесть ошибки полнометражной экранизации.
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28 октября 2020 11:11
Кейт Уинслет с «крыльями» под водой на фото со съемок сиквелов «Аватара» Кейт Уинслет с «крыльями» под водой на фото со съемок сиквелов «Аватара» Продюсер блокбастера поделился очередным снимком с площадки. 
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27 октября 2020 11:45
Disney превратит «Золушку» в историю о темнокожем дизайнере кроссовок Disney превратит «Золушку» в историю о темнокожем дизайнере кроссовок Это будет хип-хоп-мюзикл.
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26 октября 2020 13:54
Вышел первый трейлер мультфильма «Райя и последний дракон» от Disney Вышел первый трейлер мультфильма «Райя и последний дракон» от Disney Премьера состоится весной 2021-го. 
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21 октября 2020 16:45
Сигурни Уивер научилась задерживать дыхание под водой для съемок «Аватара 2» Сигурни Уивер научилась задерживать дыхание под водой для съемок «Аватара 2» Более чем на шесть минут! 
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21 октября 2020 13:44
Слухи: фильм «Джон Картер» превратится в сериал для Disney+ Слухи: фильм «Джон Картер» превратится в сериал для Disney+ В основу может лечь «Принцесса Марса». 
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20 октября 2020 13:57
На свежем кадре со съемок сиквела «Аватара» показали нового персонажа На свежем кадре со съемок сиквела «Аватара» показали нового персонажа За кадром: Иди Фалько в образе генерала Ардморы. 
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20 октября 2020 13:50
СМИ: Disney+ покажет фильм по мультсериалу «Чип и Дейл спешат на помощь» СМИ: Disney+ покажет фильм по мультсериалу «Чип и Дейл спешат на помощь» Съемки начнутся будущей весной. 
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20 октября 2020 11:31
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