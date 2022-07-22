Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Новости
Пресс-показы
Статьи
Интервью
Викторины
События
Блог редакции
Редакция
Киноафиша
Новости
Disney
Новости: Disney
22 июля 2022 14:13
Восхитили честностью: 10 известных актрис, рискнувших появиться в кадре без капли мейкапа
21 июля 2022 20:56
Тест: к какой волшебной силе из кино вы предрасположены?
20 июля 2022 17:00
Снова за старое: 9 игровых ремейков Disney, которые находятся в разработке прямо сейчас
20 июля 2022 12:46
Качественный binge watching: лучшие сериалы HBO
19 июля 2022 07:00
Подарили надежду: посмотрите на 6 обычных женщин, которые женили на себе голливудских актеров
Подборки Netflix
Что посмотреть
Must-see от кинозвезд
Киноклуб
Киноафиша объясняет
DC
Marvel
Снова за старое: 9 игровых ремейков Disney, которые находятся в разработке прямо сейчас
Как показывает практика, ностальгия неплохо продается.
Написать
20 июля 2022 17:00
7 уроков из диснеевских мультиков, которые мы поняли только с возрастом
Сказка – ложь, да в ней намек…
Написать
26 мая 2022 13:53
6 раз, когда диснеевские принцессы преподносили неправильный пример
Любимые героини диснеевских сказок кажутся чистыми душами, но при ближайшем рассмотрении их поступков открываются и темные стороны принцесс.
Написать
20 мая 2022 13:53
7 устаревших стереотипов в диснеевских мультиках, которые раньше не бросались в глаза
О том, как диснеевские принцессы учат детей бытовой беспомощности и токсичным отношениям.
Написать
4 мая 2022 15:36
Лунный рыцарь: на что способен загадочный супергерой?
Подробно разбираем, какими способностями обладает Лунный рыцарь, и чего от него можно ждать.
Написать
5 апреля 2022 17:25
Тест: Кто ты из злодеев Disney?
Нервозный бог подземного царства или харизматичный колдун вуду – ответь на несколько вопросов, а мы расскажем, на кого из знаменитых антагонистов Disney ты похож.
Написать
16 марта 2022 15:50
Сказочные ремейки и продолжения: 5 фильмов, которые выйдут в следующем году на Disney+
Стремительно растущий стриминговый сервис делает ставку на перерождение и продолжение своих культовых картин.
Написать
17 ноября 2021 16:17
6 мультсериалов Disney, премьера которых уже не за горами
12 ноября Disney+ показал множество проектов, которые однажды появятся на стриминговом сервисе. В этой подборке мы собрали любопытные анимационные сериалы, выход которых запланирован на 2022-2023 годы.
Написать
15 ноября 2021 13:30
Сказочный старт: 5 звезд, которые начинали свою карьеру с проектов Disney
Студия Disney, за годы своего существования разросшаяся в настоящую империю, зачастую даёт старт карьере молодых актёров и исполнителей. К сожалению, многие «звёздные» детки так и остаются многообещающими артистами, не нашедшими себе применения во взрослой жизни. Однако нередки случаи, когда звёздам удаётся построить головокружительную карьеру и за пределами стен Disney.
Написать
9 ноября 2021 17:38
Рекордные сборы, Оскары и любовь зрителей: 8 самых прибыльных проектов Disney
Мультипликация – дело не только увлекательное, но и невероятно прибыльное. В нашей новой подборке мы расскажем вам о проектах Disney, принёсших студии фантастическую прибыль, а порой и становившихся для неё настоящим спасением.
Написать
5 октября 2021 19:00
5 героев Disney, которые заслужили свой игровой ремейк
Помимо Круэллы Де Виль, есть немало знаковых персонажей, с которыми зрители были бы не против увидеть фильмы.
Написать
13 сентября 2021 19:40
Со сцены в Дисней: известные певцы, исполнившие саундтреки любимых мультфильмов
Волшебная атмосфера диснеевских фильмов и мультиков создаётся в том числе благодаря ярким, запоминающимся саундтрекам, которые с киноэкранов кочуют прямиком в наши плейлисты. Мы расскажем вам о самых известных саундтреках к проектам Disney, которые исполнили популярные певцы.
Написать
1 августа 2021 09:00
Это тоже Disney: 8 мультфильмов студии, о которых вы могли не знать
Как правило, Disney ассоциируется у нас либо с романтическими историями про принцесс, либо с экранизациями знаменитых сказок, либо с мультфильмами об антропоморфных животных. Тем не менее Disney нередко выпускает нестандартные для себя проекты. Сегодня мы расскажем вам о 8 таких мультфильмах.
1 комментарий
28 июля 2021 19:40
Наглый плагиат или невинное совпадение? 7 случаев, когда Disney копировал чужие работы
Рассказываем о самых крупных скандалах из-за плагиата, в которые оказался втянут Disney.
Написать
16 июля 2021 19:25
Что было после «жили они долго и счастливо»: 5 диснеевских мультсериалов
Диснеевские мультфильмы всегда заканчиваются победой добра над злом, а влюбленные принц и принцесса уходят в закат, собираясь жить долго и счастливо. Но мало кто знает, что порой студия не готова перестать эксплуатировать полюбившихся персонажей. Так появляются анимационные сериалы, которые повествуют о будничных приключениях героев, заодно приоткрывая завесу тайн, о которых было упомянуто в полнометражных фильмах.
Написать
13 июля 2021 19:30
Холли Бэйли показала первое фото в образе Русалочки
Ариэль на берегу.
Написать
13 июля 2021 14:23
От создателей «Зверополиса»: Disney показал первый тизер мультфильма «Энканто»
Композитором выступает Лин-Мануэль Миранда.
Написать
9 июля 2021 13:59
Теория большого Диснея: 9 фанатских догадок, которые оказались правдой
Созданная Уолтом Диснеем студия не просто перевернула представление о мультипликации и вывела её на уровень серьёзных полнометражных работ, но и породила целую вселенную, в которой всё теснейшим образом взаимосвязано. Иногда настолько, что остаётся только удивлённо ахать, как внимательным фанатам удалось разложить это по полочкам. В нашей новой подборке мы расскажем о фанатских теориях Disney, которые оказались правдой.
Написать
8 июля 2021 16:31
Анимационная открытка от Disney: 5 реальных мест, которыми вдохновились создатели мультфильмов
Анимационные картины Disney и Pixar поражают не только глубиной историй, но и проработкой каждой детали. А чтобы нарисовать реалистичные места действий, художники даже отправляются в экспедиции по разным странам. Работа – мечта, ведь сколько всего они успевают посмотреть и впитать в себя! Им вживую нужно прочувствовать текстуры, свет, воду, запахи, традиции и многое другое, чтобы воссоздать этот мир в картинке. По словам художников, они словно создают открытку…
Написать
6 июля 2021 16:44
В стиле блокбастера Marvel: Disney показала трейлер мультсериала «Люди Икс» из 90-х
Хотя ролик многим пришелся по душе, настоящие фанаты негодуют.
Написать
30 октября 2020 11:00
Для тех, кто не смотрел: появилось видео с пересказом сюжета первого сезона «Мандалорца»
Или для тех, кто подзабыл.
Написать
30 октября 2020 09:00
«Как они собираются это снимать?»: сценарий второго сезона «Мандалорца» удивил Педро Паскаля
Премьера первой серии – уже через два дня.
Написать
28 октября 2020 14:01
Netflix выпустит сериал по игре Assassin's Creed
У сервиса есть возможность учесть ошибки полнометражной экранизации.
Написать
28 октября 2020 11:11
Кейт Уинслет с «крыльями» под водой на фото со съемок сиквелов «Аватара»
Продюсер блокбастера поделился очередным снимком с площадки.
Написать
27 октября 2020 11:45
Disney превратит «Золушку» в историю о темнокожем дизайнере кроссовок
Это будет хип-хоп-мюзикл.
Написать
26 октября 2020 13:54
Вышел первый трейлер мультфильма «Райя и последний дракон» от Disney
Премьера состоится весной 2021-го.
Написать
21 октября 2020 16:45
Сигурни Уивер научилась задерживать дыхание под водой для съемок «Аватара 2»
Более чем на шесть минут!
Написать
21 октября 2020 13:44
Слухи: фильм «Джон Картер» превратится в сериал для Disney+
В основу может лечь «Принцесса Марса».
Написать
20 октября 2020 13:57
На свежем кадре со съемок сиквела «Аватара» показали нового персонажа
За кадром: Иди Фалько в образе генерала Ардморы.
Написать
20 октября 2020 13:50
СМИ: Disney+ покажет фильм по мультсериалу «Чип и Дейл спешат на помощь»
Съемки начнутся будущей весной.
Написать
20 октября 2020 11:31
Related video
«Откровенно все обсудили»: внучка Гурченко раскрыла правду о связи с Шаляпиным
Показала себя во всей красе: Барановская пошла вразнос после выхода на сцену
Готов пойти в суд: оскандалившийся Тарасов выступил с заявлением
Басков смолчать не смог: выходка Успенской не осталась незамеченной
Добилась не сама: вернувшуюся на лед Загитову поставили на место
Уход из Comedy Club аукнулся: Тимура Родригеза поймали на лжи
«На выходе из гримерки»: 58-летняя Лолита огорошила признанием о травме
Не в реанимации: вот что известно о состоянии 78-летней Инны Чуриковой
«Издевка над зрителем»: правда о постыдном провале Керема Бюрсина вышла наружу
«Если повезет»: дочь Заворотнюк заговорила о заработках
После прощания с «Современником»: будущее Орбакайте раскрыл чеченский сын
Не только Стоцкая: в Сети оценили схожесть сына Пугачевой с Киркоровым