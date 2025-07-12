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Продолжение «Другого мира» с красоткой Селин увидим в другой жизни: почему создатели похоронили вампирскую сагу

12 июля 2025 08:56
Продолжение «Другого мира» с красоткой Селин увидим в другой жизни: почему создатели похоронили вампирскую сагу

Оборотни, гибриды и не только — эту франшизу обожали рожденные в 80-90-е.

Когда-то в 2003-м «Другой мир» ворвался в прокат с холодным блеском линз Кейт Бекинсейл и стальной эстетикой войны утонченых вампиров и брутальных оборотней.

Вампиры стреляли серебром и носили латекс, оборотни ползали по потолку, а в центре истории оказался он — Майкл Корвин, человек-гибрид, чья кровь могла соединить два мира. Первый фильм смотрелся как стильный нуар в латексе, второй — как зловещий боевик на стероидах. Но потом пришла погибель франшизы.

Продолжение «Другого мира» с красоткой Селин увидим в другой жизни: почему создатели похоронили вампирскую сагу

Финал, который похоронил историю

Во второй части гибридом уже становится не кто-нибудь, а сам Маркус — древний прародитель вампиров. В третьем фильме (спин-оффе) от темы гибридов отошли, рассказав нам, как всё начиналось. Казалось бы, пора двигаться в новую сторону. Но нет.

Продолжение «Другого мира» с красоткой Селин увидим в другой жизни: почему создатели похоронили вампирскую сагу

В четвёртой части опять гибриды: уже не Майкл, а его дочь. Причём Майкл появляется лишь как катализатор истории. А оборотни начинают заниматься генной инженерией, фильм все больше напоминает научную фантастику.

Продолжение «Другого мира» с красоткой Селин увидим в другой жизни: почему создатели похоронили вампирскую сагу

Чем дальше в лес, тем толще партизаны вампиры

Пятая часть — «Войны крови» — делает финт ушами: Мариус убивает Майкла и становится гибридом сам. Очередным и уже не таким уникальным. В какой-то момент тема смешанных монстров выдохлась.

Продолжение «Другого мира» с красоткой Селин увидим в другой жизни: почему создатели похоронили вампирскую сагу

Вместо нового конфликта или поворота сюжета зрителю предлагали вариации на одну и ту же схему: есть кровососы, есть волколаки, есть мутанты посередине. Проблема даже не в том, что актёры устали. Кейт Бекинсейл честно отыграла во франшизе и сказала «хватит».

Продолжение «Другого мира» с красоткой Селин увидим в другой жизни: почему создатели похоронили вампирскую сагу

И создатели, похоже, не были к этому готовы. Вся история держалась на красотке в кожаном костюме, другие герои (кроме Луциана и Виктора) смотрелись блекло. Без Майкла, без Селин, без чёткой идеи — «Другой мир» умер. И планов на воскрешение истории и перезагрузку у создателей пока нет.

Создали для войны, обращались как со скотом: иначе посмотрите на орков во «Властелине колец», узнав причину их службы у Саурона.

Фото: Кадры из франшизы «Другой мир»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
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2 комментария
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