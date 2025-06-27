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Студия Disney анонсировала фильм «Лило и Стич 2»

27 июня 2025 11:57
Студия Disney анонсировала фильм «Лило и Стич 2»

Это одна из самых прибыльных диснеевских франшиз, если учитывать доходы от продажи сопутствующих товаров.

Как передает Variety, студия Disney официально запустила в разработку сиквел фильма «Лило и Стич», который является ремейком одноименного мультика 2002 года. Игровая версия вышла в зарубежный прокат в мае, собрав в мировом прокате уже $914 млн. Этот коммерческий успех убедил продюсеров в целесообразности продолжения. О сюжете предстоящего сиквела и дате его выхода пока информации нет.

«Лило и Стич» — история о дружбе маленькой гавайской девочки и попавшего на Землю озорного инопланетного зверька. Стич был создан в космической лаборатории, но сбежал. Потерпев крушение на Гавайях, он знакомится с Лило (Майя Кеалоха), которая больше всего на свете мечтает обрести настоящего друга. Девочка потеряла родителей и не ладит со сверстниками. Воспитывает Лило ее старшая сестра Нани (Сидни Агудонг), которая опасается, что социальная служба лишит ее опекунства.

На Rotten Tomatoes игровой ремейк «Лило и Стича» имеет 71% «свежести» на основе 205 рецензий профессиональных критиков. Аналогичная оценка со стороны рядовых зрителей составляет 93%. Примечательно, что изначально руководство Disney собиралось выпустить фильм сразу на стриминге. Производственный бюджет составил $100 млн.

Фото: Disney
Юрий Волошин
Юрий Волошин
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