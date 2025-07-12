Скучаете по школьным годам? Тогда этот тест для вас — вспомните 5 фильмов по кадрам с учениками

Помимо бесконечных уроков и контрольных, школьные годы включали в себя ещё и культовые фильмы, которые мы тайком смотрели вместо подготовки к экзаменам. Герои-подростки из кино становились почти реальными друзьями: хулиганы, ботаники, романтики и те, кто вечно влипал в истории.

Но сможете ли вы узнать эти фильмы всего по одному кадру? В этом тесте — пять знаменитых картин, где школьники — главные герои. Никаких заковыристых вопросов про второстепенных персонажей или сцены из титров — только самые запоминающиеся моменты. Посмотрим, узнаете ли вы эти истории и их юных героев.

Не переживайте, если какие-то кадры покажутся незнакомыми — возможно, вы просто пропустили пару уроков кинематографа. Главное — честные ответы и хорошее настроение. Ну что, готовы проверить свою память? Тогда желаем удачи!

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