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Скучаете по школьным годам? Тогда этот тест для вас — вспомните 5 фильмов по кадрам с учениками

12 июля 2025 08:27
кадры из фильмов

Считайте это проверочной работой по киноведению. 

Помимо бесконечных уроков и контрольных, школьные годы включали в себя ещё и культовые фильмы, которые мы тайком смотрели вместо подготовки к экзаменам. Герои-подростки из кино становились почти реальными друзьями: хулиганы, ботаники, романтики и те, кто вечно влипал в истории.

Но сможете ли вы узнать эти фильмы всего по одному кадру? В этом тесте — пять знаменитых картин, где школьники — главные герои. Никаких заковыристых вопросов про второстепенных персонажей или сцены из титров — только самые запоминающиеся моменты. Посмотрим, узнаете ли вы эти истории и их юных героев.

Не переживайте, если какие-то кадры покажутся незнакомыми — возможно, вы просто пропустили пару уроков кинематографа. Главное — честные ответы и хорошее настроение. Ну что, готовы проверить свою память? Тогда желаем удачи!

Ранее мы писали: От «Трех мушкетеров» до «Бриллиантовой руки»: вспомните, где снимали 5 культовых фильмов СССР (тест)

Фото: Legion-Media, кадры из фильмов
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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