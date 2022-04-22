Джейкоб Элорди — восходящий австралийский актёр, рождённый 26 июня 1997 года в городе Брисбен. Он вырос в любящей, заботливой семье. С раннего возраста Джейкоб проявлял интерес к актёрству и участвовал в школьных постановках. Родители поддерживали и поощряли его в этом увлечении.

Долгое время Элорди работал моделью. Немудрено: высокий, атлетичный, красивый — он как будто был создан для подиума и глянцевых обложек. На этом поприще Джейкоб добился определённых высот: победил в категории «Юноши 13-17 лет» на одном из показов.

Тогда же он попробовал себя в кино: принял участие в нескольких короткометражках. Для одной из них Джейкоб написал сценарий. Вскоре актёра заметили и пригласили на главную роль в подростковом ромкоме «Будка поцелуев». Этот проект оказался очень успешным. Благодаря ему у австралийца появились первые и достаточно многочисленные поклонники, и, что ещё более важно, Джейкоба заметили кастинг-директора.

Следующим важным событием для Джейкоба стало участие в сериале «Эйфория». Ему достался сложный и многогранный персонаж, играть которого было непросто, но от этого ещё более интересно. Актёр делился тем, что очень уставал на съёмках не только физически, но и морально, так как по-настоящему вкладывал себя в своего героя.

Австралиец не особо любит выставлять свою жизнь напоказ и, несмотря на то что у него есть профили в нескольких соцсетях, постит что-то он очень редко.