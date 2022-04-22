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Джейкоб Элорди

Jacob Elordi
Джейкоб Элорди
Джейкоб Элорди Jacob Elordi
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Дата рождения
26 июня 1997
Возраст
25 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер, Сценарист
Место рождения
Брисбен, Австралия
Рост
196 см
Биография Джейкоба Элорди

Джейкоб Элорди — восходящий австралийский актёр, рождённый 26 июня 1997 года в городе Брисбен. Он вырос в любящей, заботливой семье. С раннего возраста Джейкоб проявлял интерес к актёрству и участвовал в школьных постановках. Родители поддерживали и поощряли его в этом увлечении.

Долгое время Элорди работал моделью. Немудрено: высокий, атлетичный, красивый — он как будто был создан для подиума и глянцевых обложек. На этом поприще Джейкоб добился определённых высот: победил в категории «Юноши 13-17 лет» на одном из показов.

Тогда же он попробовал себя в кино: принял участие в нескольких короткометражках. Для одной из них Джейкоб написал сценарий. Вскоре актёра заметили и пригласили на главную роль в подростковом ромкоме «Будка поцелуев». Этот проект оказался очень успешным. Благодаря ему у австралийца появились первые и достаточно многочисленные поклонники, и, что ещё более важно, Джейкоба заметили кастинг-директора.

Следующим важным событием для Джейкоба стало участие в сериале «Эйфория». Ему достался сложный и многогранный персонаж, играть которого было непросто, но от этого ещё более интересно. Актёр делился тем, что очень уставал на съёмках не только физически, но и морально, так как по-настоящему вкладывал себя в своего героя.

Австралиец не особо любит выставлять свою жизнь напоказ и, несмотря на то что у него есть профили в нескольких соцсетях, постит что-то он очень редко.

Интересные факты о Джейкобе Элорди
  • Родители воспитали его в христианской вере, которой он придерживается;
  • Играл в регби во время школьного обучения и даже выигрывал со своей командой соревнования;
  • Хорошо поёт, участвовал в мюзиклах;
  • Участвовал в «Пиратах Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки». Играл моряка из массовки;
  • Увлекается фотографией;
  • Решил не пользоваться услугами дублёра и научился ездить на мотоцикле во время подготовки к «Будке поцелуев»;
  • Является противником свободной продажи оружия — принимал участие в протестном марше;
  • Планирует однажды попробовать себя в качестве режиссёра.
Фильмография Джейкоба Элорди
Глубокие воды
Глубокие воды
триллер, эротика 2022, США
5.0
Калейдоскоп поцелуев 3
Калейдоскоп поцелуев 3
комедия, мелодрама 2021, США / Великобритания
5.0
Два сердца
Два сердца
драма, мелодрама 2020, США
5.0
Будка поцелуев 2
Будка поцелуев 2
комедия, мелодрама 2020, США / Великобритания
5.0
Погребальные байки
Погребальные байки
ужасы 2019, США
6.0
Будка поцелуев
Будка поцелуев
мелодрама, комедия 2018, Великобритания / США
6.0
Все фильмы
Фотографии Джейкоба Элорди Все фотографии
Джейкоб Элорди Джейкоб Элорди, Будка поцелуев Джейкоб Элорди, Будка поцелуев Джейкоб Элорди, Барби Феррейра, Сидни Свини, Сторм Рейд и Хантер Шафер
Все фотографии
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22 апреля 2022 19:05
«Эйфория» стала вторым самым популярным сериалом HBO, уступая только «Игре престолов» Средняя общая аудитория одного эпизода второго сезона шоу составила примерно 16,3 млн зрителей.
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1 марта 2022 16:15
Актеры сериала «Эйфория»: как изменилась их карьера ко второму сезону? Из нашей статьи вы узнаете, в каких еще фильмах и сериалах можно увидеть талантливых актеров «Эйфории».  
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21 января 2022 12:30
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