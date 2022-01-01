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Мими Роджерс
Мими Роджерс
Mimi Rogers
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Мими Роджерс
Mimi Rogers
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Дата рождения
27 января 1956
Возраст
66 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса, Продюсер
Место рождения
Корал-Гейблс, Флорида, США
Рост
173 см
Личные связи
Том Круз
были в браке с 1987 по 1990
Биография Мими Роджерс
Родилась 27 января 1956 года. Корал-Гейблс, Флорида, США.
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Фильмография Мими Роджерс
Пленник
триллер, криминал, драма
2015, США
5.0
Хочешь хорошо провести время - звони...
комедия
2012, США
7.0
Счастливчик
комедия
2011, США
5.0
Безудержная
боевик, триллер, драма, детектив
2010, США
6.0
Теория Хаоса
триллер
2009, США
4.0
Полный облом
комедия, триллер
2006, Великобритания
6.0
Дверь в полу
драма
2004, США
7.0
Тупой и еще тупее тупого: Когда Гарри встретил Ллойда
комедия
2003, США
7.0
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Связи
Том Круз
Tom Cruise
были в браке с 1987 по 1990
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