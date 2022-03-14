Содержание:

Ванесса Паради - Фильмы

- Ванесса Паради - «Элиза»

- Ванесса Паради - «Девушка на мосту»

- Ванесса Паради - «Кафе де Флор»

Ванесса Паради - Музыка

​​​​​​​Ванесса Паради - Личная жизнь

Ванесса Паради родилась 22 декабря 1972 года в пригороде Парижа под названием Сен-Мор-де-Фоссе. Ее родители Андре и Коринн Паради были режиссерами, а дядя Дидье Пейн продюсером. По его инициативе Ванесса в семь лет отправилась на телевизионный певческий конкурс. Она с детства увлекалась танцами и музыкой.



Ванесса Паради - Фильмы



В 1989 году Паради впервые снялась в кино – в фильме «Белая свадьба» Жана-Клода Бриссо, где сыграла нервную и потерянную семнадцатилетнюю Матильду, ищущую любви в объятиях взрослого мужчины. После этого фильма в карьере актрисы был перерыв, так как она занималась музыкальной деятельностью. В 1995 году Паради снялась в картине Жана Беккера «Элиза» вместе с Жераром Депардье. 1997 год принес актрисе роль в комедии «Колдовская любовь» Рене Манзони, а 1998 – в картине «Один шанс на двоих» Патриса Леконта. Сотрудничество Паради с этим режиссером продолжилось в фильме «Девушка на мосту» 1999 года. В 2004 году актриса снялась в картине «Атомный цирк, возвращение Джеймса Батая» братьев Пуаро, а на следующий год в фильме Сержа Фрайдмана «Мой ангел». Фильм «Кафе де Флор» Жан-Марка Валле получил успех у критиков, а сама Паради была удостоена канадской премии «Джини» за лучшую женскую роль.



Ванесса Паради - «Элиза»

Драма Жана Беккера, снятая в 1995 году. Главной героине Мари (Ванесса Паради) было три года, когда ее отец (Жерар Депардье) ушел из семьи. От тоски и безденежья ее мать покончила с собой, а девочка не смогла жить с дедом и бабушкой, и попала в приют, в котором провела большую часть своей жизни. После этого она стала зарабатывать на жизнь мелкими кражами вместе со своими друзьями Соланж (Клотильда Куро) и Ахмедом (Секку Саль), но в душе она желала только одного – найти своего отца и отомстить ему за все страдания, которые он причинил ей и ее матери.



Ванесса Паради - «Девушка на мосту»

Черно-белая трагикомедия 1999 года, снятая Патрисом Леконтом. Главный герой Габор (Даниель Отой) – метатель ножей в цирке. Он находится в поисках себя и встречает на мосту девушку по имени Адель (Ванесса Паради), которая готовиться прыгнуть и покончить с собой. Он отговаривает ее от этого и просит выступать в его номере, став мишенью для ножей. Адель соглашается, и вместе они отправляются в путешествие по Европе со своим представлением.



Ванесса Паради - «Кафе де Флор»

Мистическая драма 2011 года режиссера Жан-Марка Валле, получившая 13 номинаций на канадскую премию «Джини». В фильме параллельно разворачиваются две истории, которые оказываются неожиданным образом связанными. Первая происходит в 1969 году в Париже – эта история о матери-одиночке Жаклин (Ванесса Паради), которая посвящает свою жизнь заботе о своем сыне Лоране (Марен Жерье) с синдромом Дауна. Вторая история разворачивается в современном Монреале – об успешном ди-джее Антуане (Кевин Парент), который нашел новую любовь, и его бывшей жене Кэрол (Элен Флоран), которая продолжает лелеять грезы о том, что они с бывшим мужем предназначены друг для друга.



Ванесса Паради - Музыка

Паради получила всемирную известность в 14 лет благодаря песне «Таксист Джо», а в 1988 году уже выпустила свой первый альбом M&J, который стал платиновым. Два года спустя она совместно с Сержем Генсбуром записала пластинку Variation Sur Le Même T’aime. В 1992 году уже был готов следующий альбом Vanessa Paradis, а в 1994 вышел сборник живых записей с выступлений певицы. После перерыва Паради выпустила пластинку Bliss в 2000 году и отправилась в большое турне. Следующими ее работами были Divinidylle 2007 года, Une nuit à Versailles 2010 года и Love Songs 2013 года.



Ванесса Паради - Личная жизнь

В 1999 году Паради сошлась с актером Джонни Деппом и, хотя пара никогда не регистрировала свой брак, они были вместе до 2012 года. У них родилось двое детей: дочь Лили-Роуз Мелоди и сын Джек Кристофер. После расставания с Деппом у актрисы были непродолжительные романы с Ги-Давидом Гарби и певцом Бенджамином Биоле.