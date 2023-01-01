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Дневники принцессы 2: Как стать королевой
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The Princess Diaries 2: Royal Engagement
Дневники принцессы 2: Как стать королевой
2004 / США
6.6
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11
голосов
Рейтинг IMDb: 5.8
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