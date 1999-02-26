Когда Карла Гэйт возвращается домой после многолетнего обучения в закрытой школе, девушка надеется, что пребывание там изменило ее. Ведь до этого она была «ребенком с отклонениями в психике». Но ее надежды не оправдались, и Карла вновь рискует погрузиться в пучину депрессии, если бы не встреча с молодым человеком — Дэниелем, с такими же проблемами, как и у нее. Вспыхнувшая любовь переворачивает их жизни. И теперь весь мир мало интересует влюбленных, ведь отныне у Карлы и Дэниеля есть их взаимное чувство.