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Постер фильма Другая сестра
6.5
Киноафиша Фильмы Другая сестра
6.5

Другая сестра

, 1999
The Other Sister
США / комедия, мелодрама / 18+
Постер фильма Другая сестра
6.5

О фильме

Когда Карла Гэйт возвращается домой после многолетнего обучения в закрытой школе, девушка надеется, что пребывание там изменило ее. Ведь до этого она была «ребенком с отклонениями в психике». Но ее надежды не оправдались, и Карла вновь рискует погрузиться в пучину депрессии, если бы не встреча с молодым человеком — Дэниелем, с такими же проблемами, как и у нее. Вспыхнувшая любовь переворачивает их жизни. И теперь весь мир мало интересует влюбленных, ведь отныне у Карлы и Дэниеля есть их взаимное чувство.

В ролях

Джульетт Льюис
Джульетт Льюис
Carla
Дайан Китон
Дайан Китон
Elizabeth
Джованни Рибизи
Джованни Рибизи
Danny
Поппи Монтгомери
Caroline
Сара Полсон
Сара Полсон
Heather
Линда Торсон
Линда Торсон
Drew
Джо Флениган
Jeff
Том Скеррит
Том Скеррит
Radley
Джульет Миллз
Джульет Миллз
Winnie
Трэйси Райнер
Michelle
Режиссер Гэрри Маршалл
Сценарист Александра Роуз, Blair Richwood, Гэрри Маршалл, Боб Бруннер
Композитор Рэйчел Портман
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 2 часа 9 минут
Год выпуска 1999
Премьера онлайн 15 января 2000
Премьера в мире 26 февраля 1999
Дата выхода
26 февраля 1999 Россия 16+
17 сентября 1999 Италия
26 февраля 1999 Казахстан
2 мая 1999 Нидерланды
26 февраля 1999 США
26 февраля 1999 Украина
12 августа 1999 Чехия U
3 апреля 1999 Южная Корея 12
MPAA PG-13
Бюджет $35 000 000
Сборы в мире $27 807 627
Производство Touchstone Pictures, Mandeville Films
Другие названия
The Other Sister, Aprendiendo a vivir, L'autre soeur, A Outra Irmã, Carla új élete, Den andre søsteren, Den första kärleken, Diğer kızkardeş, Druga sestra, Ganz normal verliebt, Gorsza siostra, Người chị gái khác, Puterea iubirii, Simples Como Amar, Tista druga sestra, Un amore speciale, Vilpitön rakkaus, Yoter M'Ahava, Μια αλλιώτικη αγάπη, Другата сестра, Другая сестра, Інша сестра, カーラの結婚宣言, 愛情DIY

Рейтинг фильма

6.5
Оцените 11 голосов
6.5 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

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