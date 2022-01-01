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Дневники принцессы 2: Как стать королевой Дневники принцессы 2: Как стать королевой
Киноафиша Фильмы Дневники принцессы 2: Как стать королевой Дневники принцессы 2: Как стать королевой, 2004: актеры и роли
The Princess Diaries 2: Royal Engagement Дневники принцессы 2: Как стать королевой 2004 / США
6.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Дневники принцессы 2: Как стать королевой, 2004: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Гэрри Маршалл Гэрри Маршалл Garry Marshall
В ролях
Джули Эндрюс Джули Эндрюс Julie Andrews Энн Хэтэуэй Энн Хэтэуэй Anne Hathaway Гектор Элизондо Гектор Элизондо Hector Elizondo Хезер Матараццо Heather Matarazzo Крис Пайн Крис Пайн Chris Pine Кэтлин Маршалл Kathleen Marshall Джон Рис-Дэвис Джон Рис-Дэвис John Rhys-Davies
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