Вышка
– Бекки всегда была экстремалом, но после гибели мужа она решила прекратить погоню за адреналином. Ее ждет последнее восхождение — вместе с подругой она забирается на вершину радиомачты высотой более 600 метров, чтобы развеять прах своего покойного супруга. Теперь девушкам предстоит вступить в борьбу со стихией в призрачной надежде на спасение.
Просто представил себя там...
Снято классно. Понятно, что реально на вышку никто не лазил, и фильм снимали в павильоне с применением декораций и компьютерной графики. В реальности на высоте 600 метров их давно бы там ветром сдуло - они там сидят, стоят, ходят по этой крошечной площадке и не держатся особо. А уж как оставшаяся в живых героиня с хищной птицей боролась - ну так точно невозможно не сорваться вниз.
Фильм меня продержал в напряжении, аж пот утирал.
Да я понимаю, что на высоте 600 метров ветер ведёт себя иначе, так как на крыше уже 16 этажа, он довольно сильно тебя пытается сдуть, а это всего каких-то (в рамках фильма конечно) 40 метров.
Выше писали, что можно с семьёй сходить - я так не думаю. Но сходить можно смело.
PS. Я ходил два раза. И второй раз специально слушал в сцене с рюкзаком удар. Он там есть.
Не пожалел
Иначе как объяснить полуголых девок, лезущих по расколённой вышке на высоту 600метров? Они всего 1 раз отдыхали-прямо суперженьщины какие-то! А ещё на верху должен дуть очень сильный ветер, даже в безветренную погоду и вышка всё время шатаеться, так как закрепленна только 3 тросами. Они там бы и одну ночь не пережили-замёрзли бы в такой одежде.
Фильм очень красивый, местами предсказуемый, но от этого не менее очаровательный.
Всем советую сходить, время точно не будет потрачено зря.
А решение просто - парашют. Взять с собой и прыжок также приурочить к памяти. Всё, блин! Но нет...
P.S.
Побольше бы таких фильмов и Голливуд может "идти лесом".
