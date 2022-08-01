Меню
Вышка - дублированный трейлер
Киноафиша Трейлеры Вышка. Дублированный трейлер

Вышка. Дублированный трейлер

Дата публикации: 10 августа 2022
Вышка – Бекки всегда была экстремалом, но после гибели мужа она решила прекратить погоню за адреналином. Ее ждет последнее восхождение — вместе с подругой она забирается на вершину радиомачты высотой более 600 метров, чтобы развеять прах своего покойного супруга. Теперь девушкам предстоит вступить в борьбу со стихией в призрачной надежде на спасение.
Елена Микурова 1 августа 2022, 11:51
Очень жду этот фильм 🥰 И, надеюсь, что в трейлере собрали не всё самое крутое😏
1 августа 2022, 11:51 Ответить
Владимир Яковлев 3 августа 2022, 23:08
Хоть что-то необычное... Ато от супергероев, зомби и вампиров блевать уже тянет...
3 августа 2022, 23:08 Ответить
Юля Юлина 11 августа 2022, 00:44
Оценка
Вашу мать! Я верхолаз, от трейлера все сжалось! Как теперь работать?
11 августа 2022, 00:44 Ответить
Мария Ерофеева 11 августа 2022, 19:52
Оценка
Классный фильм, захватывающий, мне понравился.
11 августа 2022, 19:52 Ответить
Comon 12 августа 2022, 10:03
Оценка
Крутейший фильм и очень жизнеутверждающий
12 августа 2022, 10:03 Ответить
Степан Хижняк 13 августа 2022, 01:02
Оценка
Фильм шикарный, держит в диком напряжении
13 августа 2022, 01:02 Ответить
dakovd284 13 августа 2022, 09:01
Оценка
Хороший фильмец
13 августа 2022, 09:01 Ответить
User 14 августа 2022, 17:20
Оценка
Так себе, ни стоит этого времени
14 августа 2022, 17:20 Ответить
Анна Кортье 14 августа 2022, 20:20
Оценка
Мне понравился! Переживательный, но интересный)
14 августа 2022, 20:20 Ответить
bondarsofi1407 16 августа 2022, 16:20
Оценка
Фильм очень интересный, конец был душераздирающий. Очень не ожидала ТАКОЙ концовки.
16 августа 2022, 16:20 Ответить
Елена Несмеева 16 августа 2022, 17:27
Оценка
Фильм очень приближен к реалии.....прям так и хочешь сказать" Верю!" и именно от этого еще более жутко смотреть. Хороший фильм!
16 августа 2022, 17:27 Ответить
Олег 16 августа 2022, 18:47
Оценка
Скучно и предсказуемо. Но раз мало зарубежных фильмов и это сойдёт.
16 августа 2022, 18:47 Ответить
User 16 августа 2022, 21:39
Классный фильм!!!\nПереживали на каждом моменте\nЗа последнее время самый лучший \nВ конце разворот был неожиданный \nНе каждый решится и не каждый поймет вкус всего этого экстрима🔥
16 августа 2022, 21:39 Ответить
danil7jalapeno 17 августа 2022, 18:38
Оценка
Супер
17 августа 2022, 18:38 Ответить
jdanova.oksana 17 августа 2022, 19:47
Оценка
Понравился) Смотреть в кино
17 августа 2022, 19:47 Ответить
Татьяна Реснянская (Милюкова) 18 августа 2022, 14:21
Оценка
Классный фильм, всё время, держит в напряжении, посмотрели на одном дыхании
18 августа 2022, 14:21 Ответить
User 19 августа 2022, 19:35
Оценка
Фильм понравился
19 августа 2022, 19:35 Ответить
Наталия Володина 19 августа 2022, 21:49
Оценка
Отличный фильм, хорошая игра актёров. Почти весь фильм смотрели в напряжении. Советую посмотреть!!!!
19 августа 2022, 21:49 Ответить
ЁжикНН 20 августа 2022, 13:44
в ответ на сообщение Юля Юлина от 11 августа 2022, 00:44
Оценка
Тогда в кино лучше не ходить. Смотрел - вжимался в кресло, руки потели. Фильм пронзает насквозь. И это при том, что я особо не боюсь высоты.
Просто представил себя там...
Снято классно. Понятно, что реально на вышку никто не лазил, и фильм снимали в павильоне с применением декораций и компьютерной графики. В реальности на высоте 600 метров их давно бы там ветром сдуло - они там сидят, стоят, ходят по этой крошечной площадке и не держатся особо. А уж как оставшаяся в живых героиня с хищной птицей боролась - ну так точно невозможно не сорваться вниз.
20 августа 2022, 13:44 Ответить
sapozhnikov11021989 20 августа 2022, 17:48
Оценка
Худшего фильма я в жизни не смотрел а кино. Сейчас сижу уже второй час пошёл этого дебилизма, допиваю пивас и смотрю на эти женские слюни. Даже бабка, которая билет проверяла при входе, сказала, что сочувствует нам.
20 августа 2022, 17:48 Ответить
User 21 августа 2022, 19:27
Оценка
Классный и захватывуйщий фильм можно пойти всей семьёй !
21 августа 2022, 19:27 Ответить
pasina.elena 22 августа 2022, 06:16
Фильм захватывающий!😱На протяжении сеанса впивалась в кресло,потели ладони,от некоторых эпизодов закрывала глаза, погрузилась в фильм с головой и от увиденного кружилась голова,реально адреналиновое😲😯
22 августа 2022, 06:16 Ответить
Наталия Петряшова 25 августа 2022, 02:04
Оценка
Видимо, начитавшись таких эмоциональных отзывов, ожидала от фильма эффекта - вау, но..... его не было. Да, фильм - хороший, но второй раз бы точно не захотела смотреть. Да и у меня не было моментов, чтобы я вжималась в кресло, потели ладошки и прочих моментов, которые описаны в вышеупомянутых комментов. Хотя я-очень впечатлительный и эмоциональный человек. По срецэффектам тоже не могу сказать, что они меня впечатлили;я не поверила, что это 600-метровая вышка, на которой разворачиваются события. И как-то неестественно вели себя девушки на такой высоте-нехарактерно для 600 метров. Но из того, что сегодня идёт на экранах страны, этот фильм могу рекомендовать для просмотра.
25 августа 2022, 02:04 Ответить
User 25 августа 2022, 11:10
Оценка
Крутой фильм!
25 августа 2022, 11:10 Ответить
Ferensy 25 августа 2022, 14:30
Оценка
Подвесили кучу ружей на стену, которые по итогу все и выстрелили. И это очень порадовало. Сюжет целостный, добротный. Актрисы - очаровательные, приятно было видеть эти для меня новые лица.

Фильм меня продержал в напряжении, аж пот утирал.
Да я понимаю, что на высоте 600 метров ветер ведёт себя иначе, так как на крыше уже 16 этажа, он довольно сильно тебя пытается сдуть, а это всего каких-то (в рамках фильма конечно) 40 метров.

Выше писали, что можно с семьёй сходить - я так не думаю. Но сходить можно смело.

PS. Я ходил два раза. И второй раз специально слушал в сцене с рюкзаком удар. Он там есть.
25 августа 2022, 14:30 Ответить
Александр Шибанов 26 августа 2022, 10:19
Оценка
Смотрибельно. Но людям имеющим допуск к работам на высоте лучше не смотреть :)
26 августа 2022, 10:19 Ответить
User 27 августа 2022, 02:14
Оценка
Фильм бомба, всем советую❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥
27 августа 2022, 02:14 Ответить
esto-esti 27 августа 2022, 16:33
Оценка
В полном восторге. Сегодня пойду второй раз. Держит в напряжении от начала до конца. Музыка! Бесподобная музыка. Финальную песню исполнила Madison Beer, I Have Never Felt More Alive. И так зрелищно, так красиво снято. Понятно, что все прорисовано, но веришь, как будто это сейчас рядом с тобой происходит. За идею и сценарий сразу бы 10 баллов дала. Девушки-актрисы не очень понравились, переигрывали местами девчонки, но все равно в целом ..круто. Это то, за чем я иду в кино - чтобы отдохнуть и зарядиться энергией. После этого фильма хочется жить. Конечно, способ, которым героиня себя спасла, шокирует. Наверное, из-за этого 18+. Я практически все сюжетные линии угадала заранее, но до такого даже я не додумалась, выживает сильнейший, конечно. Всем горячо советую, давно таких фильмов не было.
27 августа 2022, 16:33 Ответить
User 29 августа 2022, 07:56
Оценка
Классный,хороший фильм,ходила с сыном 11лет,он проситься ещё раз на этот фильм,давно таких имоций не испытывали. Рекомендую
29 августа 2022, 07:56 Ответить
Юрий Курилин 30 августа 2022, 22:00
Оценка
Годно. Кино вас точно удивит, там есть офигенный сценарный твист, обожаю такие "приколы" в фильмах. Типа смотришь смотришь и потом такой : чееегооо? Аааа,фигассе!! Вот учитесь русские киноделы! Фильм копейки стоил, там бюджет три миллиона $ всего, а как же круто всё сделано!
30 августа 2022, 22:00 Ответить
Светлана Лимонова 30 августа 2022, 22:42
Оценка
Фильм- г...но. Начитавшись отзывов о захватывающем сюжете получила полное разочарование. Очень люблю жанр " триллер", с интересным запутанным сюжетом. Данный фильм и рядом не стоял. Обычный узнаваемый американский фильм...
30 августа 2022, 22:42 Ответить
Ferensy 1 сентября 2022, 14:58
в ответ на сообщение Светлана Лимонова от 30 августа 2022, 22:42
Оценка
И всё то вы успеваете. и в кино сходить и людей оскорбить.
1 сентября 2022, 14:58 Ответить
Роман Сухарев 1 сентября 2022, 20:20
Оценка
Сходили всей семьёй на этот фильм 1 сентября))). Обычно мы ходим на комедии и современные мультфильмы типа Босс малокосос и т.п. розовые сопельки. Идея пойти в кино посетила нас спонтанно в 18ч. вечера, в связи с чем выбор фильмов в данный момент времени был очень ограниченным, почти во всех кинотеатрах к просмотру предлались несколько фильмов - Дитя тьмы, первая жертва; Дети тьмы и Вышка. Решили пойти на Вышку... К удивлению фильм очень понравился, так как он держит зрителя в напряжении почти с самого начала, у нас с женой даже ладошки потели от волнения, видимо это объясняется тем, что мы оба не любим высоту, а тут такой сюжет, как-будто ты сам на мгновение оказался на этой вышке. Конечно, в фильме есть много недочётов и моментов, которые противоречат законам физики и человеческим возможностям в условиях нахождения на большой высоте, да ещё и с открытой раной конечности. В целом фильм снят очень хорошо, затрагивает насущные проблемы человека, потому что человек, эта такое создание, которое задумывается о насущном в основном только тогда, когда понимает что уже близок его конец...
1 сентября 2022, 20:20 Ответить
Светлана Чернякина 1 сентября 2022, 23:39
Оценка
Захватывающий👍👍👍
1 сентября 2022, 23:39 Ответить
Stepan Vasilyev 4 сентября 2022, 09:15
Оценка
Весь фильм держит в напряжении, очень вспотела попа после просмотра (у девушки)
4 сентября 2022, 09:15 Ответить
ksu_gl 7 сентября 2022, 12:24
Оценка
Пошла на фильм по стечению обстоятельств. и фильм впечатлил, хотя совсем не мой формат. очень необычно, непредсказуемо. Я даже не могу сказать что мне понравилось, но фильм зацепил. Очень яркие увпечатления оставил. 10 баллов.
7 сентября 2022, 12:24 Ответить
belkadura 9 сентября 2022, 13:07
Оценка
Короче... Можно приходить на последние 40 минут на фильм. Очень странный кастинг главных героинь. На высоте дублёры висят, сразу видно. А тут... Слабые, дряблые руки, толстые жопы. А я так и знал с самого начала, что жирная баба вышку раскачает и сломает! Про варианты страховки - вообще помолчу. 5\10
9 сентября 2022, 13:07 Ответить
User 9 сентября 2022, 18:58
Оценка
Фильм интересный)
9 сентября 2022, 18:58 Ответить
Masha Hasieva 13 сентября 2022, 18:27
Оценка
Очень интересный фильм. Конец вообще удивил.
13 сентября 2022, 18:27 Ответить
Elena Aleksandrovna 17 сентября 2022, 22:59
Оценка
Господи, какое убогое кино, кто дал ему такой рейтинг…
17 сентября 2022, 22:59 Ответить
bs.tema 20 сентября 2022, 18:05
Оценка
Сходил, и весь фильм ты находишься там, с первой минуты и по конец фильма в напряжении, а что дальше а как?
Не пожалел
20 сентября 2022, 18:05 Ответить
ao2002 21 сентября 2022, 16:10
Оценка
Автор фильма никогда не лазал на вышки.
Иначе как объяснить полуголых девок, лезущих по расколённой вышке на высоту 600метров? Они всего 1 раз отдыхали-прямо суперженьщины какие-то! А ещё на верху должен дуть очень сильный ветер, даже в безветренную погоду и вышка всё время шатаеться, так как закрепленна только 3 тросами. Они там бы и одну ночь не пережили-замёрзли бы в такой одежде.
21 сентября 2022, 16:10 Ответить
Светлана Ромашина 23 сентября 2022, 15:44
Оценка
Сомнительный фильм. Очень много глупых ляпов. Законы физики и логики для режиссеров и сценаристов этого фильма просто не существуют...
23 сентября 2022, 15:44 Ответить
liamirosina8 25 сентября 2022, 10:39
Оценка
крутой фильм!!!
25 сентября 2022, 10:39 Ответить
borzykh.vichka 5 октября 2022, 11:38
Оценка
Среди того что сейчас показывают в кинотеатрах удалось выцепить бриллиант.
Фильм очень красивый, местами предсказуемый, но от этого не менее очаровательный.
Всем советую сходить, время точно не будет потрачено зря.
5 октября 2022, 11:38 Ответить
Екатерина Балескова 8 октября 2022, 11:14
Оценка
Фильм пушка🔥
8 октября 2022, 11:14 Ответить
dokukina.1982 10 октября 2022, 08:58
Оценка
2 часа смотреть как они на вышке , для меня скучно
10 октября 2022, 08:58 Ответить
Медведь 31 октября 2022, 10:35
Оценка
Я даже не знаю что и сказать... Изначально же было понятно, что кино ни о чём. Какой сюжет может быть на сцене метр на метр у двух девушек? Поорут, фигни поделают и слезут. Так и получилось. Ещё минут 40 на завязку, как они туда чапали.

А решение просто - парашют. Взять с собой и прыжок также приурочить к памяти. Всё, блин! Но нет...
31 октября 2022, 10:35 Ответить
mrysokov 27 ноября 2022, 04:03
Оценка
Очень классный фильм
27 ноября 2022, 04:03 Ответить
Ильнар Галиахметов 26 декабря 2022, 23:25
Оценка
Много режиссёрских ошибок. Люди лезут на высоту более 600 м без перчаток (руки просто будут в мозолях), без шлемов, в шортах в пустыне, где можно просто сгореть на солнце. На такой высоте по-любому ветра, а у актёров волосы еле шевелятся. А так фильм не плохой
26 декабря 2022, 23:25 Ответить
Елена Гавро 27 декабря 2022, 21:46
В начале герои лезли по одной вышке, а потом нам показывают другую вышку, где они уже на верху)). Вы сначала посмотрите какая вышка была, и потом совсем другая)) Мы же не дураки, видим, что разные вышки. Как герои фильма могли перенестись на другую вышку (нам это не показали)), наверное дрон их перевёз)). Мне не понравилось, то , что показывая нам этот фильм, видят в людях дураков, которые не заметят вышки до и после)) НЕ люблю , когда так((
27 декабря 2022, 21:46 Ответить
Федотов Владимир 4 февраля 2023, 13:19
в ответ на сообщение Елена Гавро от 27 декабря 2022, 21:46
Оценка
Да в фильме полно всяких несуразностей , ну вот с чего это мобильники на высоте перестали работать , в фильмах обычно для лучшей связи стараются телефон повыше поднять , а девушки вообще какие то супергерои , поднять человека одной на тонкой верёвке ,это не каждый мужик сможет , а как героиня удержала одной рукой пролетевшую несколько метров другую героиню , схватившись за мачту, да там был бы такой рывок ей бы руку оторвало, а то что болты вдруг стали выкручиваться , да старые заржавевшие болты хер гаечным ключом открутишь .
4 февраля 2023, 13:19 Ответить
Федотов Владимир 4 февраля 2023, 13:22
Оценка
По моему , так фильм, в основном , был про сиськи Вирджнии Гарднер , очень даже неплохие, на них все время камера так и фокусировалась .
4 февраля 2023, 13:22 Ответить
Ольга Шаповалова 5 февраля 2023, 08:01
Фильм хорош! Девчонки справились с ролью на все 1000%. Я до чёртиков боюсь высоты, поэтому потели не только ладошки. Фильм держит в напряжении до конца. Да, конечно, есть "фантастические" моменты, не сможет девушка голыми руками поднять другую за верёвку. На огромной высоте на маленькой платформе не держась... Но на то оно и кино. Разочаровал финал. Как Бэкки сняли оттуда? В целом мне очень понравился фильм. Адреналин зашкалил. Смотрится на одном дыхании. Советую.
5 февраля 2023, 08:01 Ответить
Ольга Шаповалова 5 февраля 2023, 08:18
в ответ на сообщение Елена Гавро от 27 декабря 2022, 21:46
Это кино. А не документальный проект про вышки. Кино для вечернего просмотра. А если вникать в такие моменты, про которые вы пишите, то вообще никакие фильмы смотреть не стоит.
5 февраля 2023, 08:18 Ответить
Андрей Гаврилов 18 февраля 2023, 23:39
Фильм классный жду его выхода, но есть одно маленькое но , этот фильм что реплика синей бездны? Или мне кажется ?
18 февраля 2023, 23:39 Ответить
Надежда Бондаренко 20 марта 2023, 12:00
в ответ на сообщение Андрей Гаврилов от 18 февраля 2023, 23:39
Да, фильм неплохой, вчера смотрела. И тоже вспомнила бездну
20 марта 2023, 12:00 Ответить
Виктор Белов 3 июня 2023, 23:32
Оценка
Интересно, не ловила связь, но 911 вызвать можно и без SIM карты. Это никого не смутило, оставляя остальное вообще без рассуждения, потому как она удержала ее в начале, потом когда она сожрала здоровенную птицу которая могла просто ее схватить и скинуть с этой вышки, но она просидевшая там несколько суток без нормального сна еды и воды, просто одной рукой ее схватила, в общем этого всего могло и не быть если бы просто набрали 911, почему до этого не додумались самый главный вопрос у меня.
3 июня 2023, 23:32 Ответить
Марина Хижняк 29 ноября 2023, 00:23
Оценка
Грифа голыми руками не возьмёшь...
29 ноября 2023, 00:23 Ответить
Киноафиша.инфо 29 ноября 2023, 12:43
в ответ на сообщение Марина Х
😄😄😄
29 ноября 2023, 12:43 Ответить
Bfjffhc Dfuics 20 февраля 2024, 14:42
Очень понравился фильм,смотрю не первый раз.Главное озвучка профессиональная и без ГРЯЗНОГО,ПОШЛОГО МАТА....
20 февраля 2024, 14:42 Ответить
Weteran Mc 16 июня 2024, 23:50
Оценка
Посмотрел триллер «Вышка», производство: Великобритания. И я вам скажу, это лучшее, что я видел за то время, когда от нас отвернулся Голливуд. И сюжет, и графика, и звук. Атмосферные масштабные съёмки на огромной высоте просто завораживали. А сюжет держал в напряжении от начала до финала. Умеют же снимать. Смело ставлю оценку: 10 из 10. 👍

P.S.
Побольше бы таких фильмов и Голливуд может "идти лесом".
16 июня 2024, 23:50 Ответить
7.2 Вышка
Вышка триллер, 2022, Великобритания / США
