Глубокое погружение, 2020

«Глубокое погружение» – это триллер с тремя главными героями в исполнении Муа Гаммел, Мадлен Мартин и Трине Вигген. Настоящее напряжение начинается, только когда две сводные сестры Ида и Тува ныряют в ледяные воды Севера. Но в фильме также есть время, чтобы показать личности всех трех персонажей, которых связывают сложные узы. Это помогает зрителю идентифицировать себя с главными героинями, тем самым усиливая чувство ужаса, которое мы испытаем чуть позже.

Кошмар для семьи начинается через несколько дней после Рождества, когда Ида и Тува (которая по профессии глубоководный ныряльщик) решают окунуться в отдаленный норвежский фьорд. Для них дайвинг – это больше, чем просто спорт, это часть их семейной истории. Дайвинг неразрывно связывает Туву с ее матерью, а также объединяет девушек общим воспоминанием, когда в детстве Ида чуть не бросила свою сестру тонущей на морозе. Таким образом, это маленькое приключение дает им возможность разделить страсть, которая способна их по-настоящему объединить. Вместе проверяя свои возможности, две сестры действительно хотят быть друг для друга более близкими людьми. Но их водная экспедиция быстро превращается в ад, когда каменный оползень оставляет Туву в ловушке под водой. На этом этапе фильм превращается в гонку со временем, в которой Иде необходимо сделать все, чтобы спасти сестру от гибели. В то время как постоянный недостаток кислорода угрожает выживанию Тувы, Ида рискует собой из-за гипертермии и катастрофических последствий бесчисленных погружений и быстрых восхождений.