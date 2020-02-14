Глубокое погружение, 2020

«Глубокое погружение» – это триллер с тремя главными героями в исполнении Муа Гаммел, Мадлен Мартин и Трине Вигген. Настоящее напряжение начинается, только когда две сводные сестры Ида и Тува ныряют в ледяные воды Севера. Но в фильме также есть время, чтобы показать личности всех трех персонажей, которых связывают сложные узы. Это помогает зрителю идентифицировать себя с главными героинями, тем самым усиливая чувство ужаса, которое мы испытаем чуть позже.
Кошмар для семьи начинается через несколько дней после Рождества, когда Ида и Тува (которая по профессии глубоководный ныряльщик) решают окунуться в отдаленный норвежский фьорд. Для них дайвинг – это больше, чем просто спорт, это часть их семейной истории. Дайвинг неразрывно связывает Туву с ее матерью, а также объединяет девушек общим воспоминанием, когда в детстве Ида чуть не бросила свою сестру тонущей на морозе. Таким образом, это маленькое приключение дает им возможность разделить страсть, которая способна их по-настоящему объединить. Вместе проверяя свои возможности, две сестры действительно хотят быть друг для друга более близкими людьми. Но их водная экспедиция быстро превращается в ад, когда каменный оползень оставляет Туву в ловушке под водой. На этом этапе фильм превращается в гонку со временем, в которой Иде необходимо сделать все, чтобы спасти сестру от гибели. В то время как постоянный недостаток кислорода угрожает выживанию Тувы, Ида рискует собой из-за гипертермии и катастрофических последствий бесчисленных погружений и быстрых восхождений.
Мировая премьера картины «Глубокое погружение» состоялась на Международном фестивале фантастических фильмов в Невшателе, который в 2020 году прошел в формате онлайн. Швейцарский кинофестиваль посвящен фантастическим фильмам и является одним из ведущих фестивалей жанрового кино.
Фильм был снят в ледяных водах норвежских Лофотенских островов и огромном водохранилище, размещенном в павильонах бельгийской киностудии.
«Глубокое погружение» – это совместное производство Норвегии (Weggefilms), Швеции (Way Feature Films AB) и Бельгии (Umedia).
По мнению кинокритиков, три главные героини отлично контрастируют с традиционными представлениями о женственности.
Режиссером картины стал Йоахим Хеден. Это четвертая работа шведского режиссера. Он также сам написал сценарий к фильму.
Йоахим Хеден признался, что изначально хотел сделать своих героинь альпинистками, но решил, что, если альпинистки, например, потеряют свое снаряжение и попадут в беду, это будет менее напряженно, чем в случае с дайвингом.
Главные роли сыграли шведские актрисы Муа Гаммель («Тайны Сильверхёйда», Мадлен Мартин («Бессмертные») и норвежская актриса Трине Вигген («Скандинавский форсаж»).
Накануне Рождества две сестры отправляются на зимний дайвинг. Но то, что должно было стать традиционным семейным развлечением превращается в отчаянную борьбу за выживание, когда одна из девушек оказывается в ловушке на глубине тридцати метров на дне океана.
Кислород на исходе, связь потеряна, до ближайшего жилья километры заснеженной пустыни… Спасти друг друга можно только совершив невозможное.