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Глубокое погружение Глубокое погружение
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Глубокое погружение, 2020

2020 / Швеция / Норвегия / Бельгия
5.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Напряженный триллер о последствиях зимнего дайвинга
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Глубокое погружение» – это триллер с тремя главными героями в исполнении Муа Гаммел, Мадлен Мартин и Трине Вигген. Настоящее напряжение начинается, только когда две сводные сестры Ида и Тува ныряют в ледяные воды Севера. Но в фильме также есть время, чтобы показать личности всех трех персонажей, которых связывают сложные узы. Это помогает зрителю идентифицировать себя с главными героинями, тем самым усиливая чувство ужаса, которое мы испытаем чуть позже.

Кошмар для семьи начинается через несколько дней после Рождества, когда Ида и Тува (которая по профессии глубоководный ныряльщик) решают окунуться в отдаленный норвежский фьорд. Для них дайвинг – это больше, чем просто спорт, это часть их семейной истории. Дайвинг неразрывно связывает Туву с ее матерью, а также объединяет девушек общим воспоминанием, когда в детстве Ида чуть не бросила свою сестру тонущей на морозе. Таким образом, это маленькое приключение дает им возможность разделить страсть, которая способна их по-настоящему объединить. Вместе проверяя свои возможности, две сестры действительно хотят быть друг для друга более близкими людьми. Но их водная экспедиция быстро превращается в ад, когда каменный оползень оставляет Туву в ловушке под водой. На этом этапе фильм превращается в гонку со временем, в которой Иде необходимо сделать все, чтобы спасти сестру от гибели. В то время как постоянный недостаток кислорода угрожает выживанию Тувы, Ида рискует собой из-за гипертермии и катастрофических последствий бесчисленных погружений и быстрых восхождений.

Мировая премьера картины «Глубокое погружение» состоялась на Международном фестивале фантастических фильмов в Невшателе, который в 2020 году прошел в формате онлайн. Швейцарский кинофестиваль посвящен фантастическим фильмам и является одним из ведущих фестивалей жанрового кино. 

Фильм был снят в ледяных водах норвежских Лофотенских островов и огромном водохранилище, размещенном в павильонах бельгийской киностудии.

«Глубокое погружение» – это совместное производство Норвегии (Weggefilms), Швеции (Way Feature Films AB) и Бельгии (Umedia).

По мнению кинокритиков, три главные героини отлично контрастируют с традиционными представлениями о женственности.

Режиссером картины стал Йоахим Хеден. Это четвертая работа шведского режиссера. Он также сам написал сценарий к фильму.

Йоахим Хеден признался, что изначально хотел сделать своих героинь альпинистками, но решил, что, если альпинистки, например, потеряют свое снаряжение и попадут в беду, это будет менее напряженно, чем в случае с дайвингом. 

Главные роли сыграли шведские актрисы Муа Гаммель («Тайны Сильверхёйда», Мадлен Мартин («Бессмертные») и норвежская актриса Трине Вигген («Скандинавский форсаж»).

Накануне Рождества две сестры отправляются на зимний дайвинг. Но то, что должно было стать традиционным семейным развлечением превращается в отчаянную борьбу за выживание, когда одна из девушек оказывается в ловушке на глубине тридцати метров на дне океана. 

Кислород на исходе, связь потеряна, до ближайшего жилья километры заснеженной пустыни… Спасти друг друга можно только совершив невозможное.

5.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 2020
Премьера в России 10 декабря 2020
Премьера онлайн 15 декабря 2020
Премьера в мире 14 февраля 2020
Возраст 16+
Прокатчик Russian World Vision
Режиссер
Йоахим Хеден
Йоахим Хеден
В ролях
Муа Гаммель
Муа Гаммель
Мадлен Мартин
Мадлен Мартин
Трине Вигген
Трине Вигген
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Глубокое погружение 2 постера
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Рождество — отличный повод провести ближайшие дни с родными, особенно когда все свободное время забирает семья и работа. Так решает поступить Ида, отправляясь в канун праздников в гости к маме и сестре. Вместе с последней они хотят вспомнить старые развлечения и едут на зимний дайвинг, но привычный отдых оборачивается катастрофой. Одна из девушек попадает в западню и застревает на самом дне. Теперь Иде предстоит взять себя в руки и сделать все возможное, чтобы спасти сестру. Каждая минута…
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саундтрек фильма Глубокое погружение
Кадры из фильма Все кадры
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