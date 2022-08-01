Наша рецензия

Если вы скучали по фильмам-аттракционам, то режиссер Скотт Манн – ваш новый лучший друг на ближайший уик-энд. Если полистать его фильмографию, станет ясно, что он в принципе любит снимать про нечто с элементами экстрима. И раз уж скорость он отработал, целый стадион заложников спас, кровавый турнир провел, а с цунами ему только предстоит столкнуться, где-то должна была прорезаться какая-нибудь высота. Точнее, «Вышка». Синопсис прост. Две подруги и один муж вместе…