Финальный счет, 2018

Майк Нокс раньше служил в американской армии. Он подал в отставку и теперь собирается навестить семью погибшего товарища, которая живет в Лондоне. Бывший военный прибывает в Великобританию и решает посетить футбольный матч. Он берет с собой на игру дочь погибшего друга. Но в самом разгаре матча стадион захватывают террористы. Они берут в заложники 35 тысяч зрителей. Преступники разыскивают одного человека, который должен присутствовать на игре.