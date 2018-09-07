Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неувольняемый" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Финальный счет Финальный счет
Киноафиша Фильмы Финальный счет
Final Score

Финальный счет, 2018

2018 / Великобритания
5.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Майк Нокс раньше служил в американской армии. Он подал в отставку и теперь собирается навестить семью погибшего товарища, которая живет в Лондоне. Бывший военный прибывает в Великобританию и решает посетить футбольный матч. Он берет с собой на игру дочь погибшего друга. Но в самом разгаре матча стадион захватывают террористы. Они берут в заложники 35 тысяч зрителей. Преступники разыскивают одного человека, который должен присутствовать на игре.

  • Съемки картины велись на домашнем стадионе английского клуба Вест Хэм Юнайтед. По сценарию, действие происходит во время выдуманной игры Кубка Европы, в котором принимала участие команда. Некоторые из профессиональных футболистов снялись в фильме в эпизодических ролях.
  • В главных ролях снимаются Дэйв Батиста и Пирс Броснан. Они оба появлялись во франшизе про Джеймса Бонда. Броснан исполнил роль агента 007, а Батиста появился в одной из частей во второстепенной роли.
  • Главного героя зовут Майк Нокс. Это прозвище принадлежит одному из рестлеров, который раньше работал с Дэйвом Бастистой.
  • Согласно сценарию, главный герой служил в пехоте. При этом он носит знаки отличия, характерные для морских котиков.

Однажды бывший солдат оказывается на многотысячном стадионе с собравшимися посмотреть футбольный матч зрителями. Неожиданно вооруженные люди захватывают заложников, среди которых находится дочь погибшего друга. Ему предстоит спасти людей, вспомнив военное прошлое, и отдать дань товарищу.

5.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2018
Премьера онлайн 13 ноября 2018
Премьера в мире 7 сентября 2018
Возраст 16+
Режиссер
Скотт Манн
В ролях
Дэйв Батиста
Дэйв Батиста
Пирс Броснан
Пирс Броснан
Рэй Стивенсон
Рэй Стивенсон
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Финальный счет 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Финальный счет смотреть онлайн

Финальный счет
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Финальный счет
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Related video
Скрыть не удалось: округлившуюся Алсу заподозрили в беременности
«Вспомнила молодость»: оскандалившаяся Ивлеева пошла вразнос
Экс-супруг огорошил признанием после примирения с Гагариной: «Открыт для предложений»
Не «райский» отдых: Лера Кудрявцева столкнулась с новой бедой
Позволила лишнее: Меган Маркл заставила принца Гарри краснеть
Такого не ожидал никто: Акиньшина не стала молчать о происходящем на съемках
Нинидзе решилась на откровения о личной жизни: хватило нескольких слов
«Утянулась до невозможности»: блеснувшую в купальнике Семенович подняли на смех
«Мини-Пугачева»: 8-летняя дочь Галкина очаровала россиян
Отправился за границу не один: вот с кем путешествует Керем Бюрсин
Без фильтров и макияжа: 53-летняя Варум засветилась на публике
Концерт отменен: сын Орбакайте покаялся перед фанатами
Приложение киноафиши