Триллер «Вышка» получит сиквел

Прошлогодний триллер о выживании «Вышка» получит сиквел. Как сообщает Deadline, продюсерская компания Tea Shop Productions и режиссер-сценарист Скотт Манн сейчас обсуждают идеи для второй части. Во многом запуску продолжения поспособствовал внушительный успех на сервисе Netflix, куда лента попала спустя некоторое время после кинопроката.

В центре сюжета оригинала — молодая девушка Бекка, когда-то увлекавшаяся экстремальными видами спорта. После падения со скалы возлюбленного Дэна она впадет в длительную депрессию, заливая горе алкоголем. Пытаясь помочь, ее боевая подруга Хантер уговаривает Бекку взобраться на высокую телерадиомачту, чтобы развеять там прах Дэна. Однако все идет не по плану, в результате чего подруги застревают на самом высоком сооружении Соединенных Штатов без какого-либо шанса спуститься, потому что лестница, по которой они взбирались, теперь сломана.

Главные роли сыграли Грейс Кэролайн Карри («Шазам! Ярость богов»), Вирджиния Гарднер («Мое прекрасное несчастье»), Мэйсон Гудинг («Крик 6») и Джеффри Дин Морган («Ходячие мертвецы»). «Вышка» вышла в прокат в августе прошлого года и при скромном $5-миллионном бюджете заработала по всему миру $22 млн. В Великобритании фильм доступен на Netflix с января.