Рейтинг IMDb: 3.8
Новые приключения в стране Оз

The Steam Engines of Oz 18+
О фильме

Страна Оз навсегда изменилась при правлении Железного дровосека. Но как она могла забыть о главных победах? Изумрудный город занимает все больше территорий, а львы и жевуны оказались изгнанными… Пришло время все исправить, но кто сможет пойти против порядка, навязанного Железным дровосеком и бросить вызов его армии?

Новые приключения в стране Оз - дублированный трейлер
Новые приключения в стране Оз  дублированный трейлер
Страна Канада
Продолжительность 1 час 19 минут
Год выпуска 2018
Премьера в мире 8 мая 2018
Дата выхода
20 августа 2020 Россия Кинологистика
8 мая 2018 США
17 декабря 2020 Украина
Сборы в мире $3 205
Производство Arcana Studio, 3 Doubles Producciones
Другие названия
The Steam Engines of Oz, Новые приключения в стране Оз
Режиссер
Шон Патрик О’Рейли
В ролях
Мэтт Андерсон
Мэтт Андерсон
Элайджа Дхавван
Джофф Густафссон
Эрик Хендрикс
Джулианна Хаф
Джулианна Хаф
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг мультфильма

5.4
Оцените 13 голосов
3.8 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы 
Отзывы о мультфильме

Киноляпы

В конечных титрах приводится цитата: «Сердце не судят по тому, как много вы любите, а по тому, насколько вас любят другие». Ей приписывают авторство Л. Фрэнка Баума, автора романа «Волшебник страны Оз». Эта цитата нигде не встречается в произведениях Баума. Она была создана после смерти Баума авторами экранизации фильма Волшебник страны Оз (1939).

