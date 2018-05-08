Отзывы о мультфильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другимНаписать отзыв
Страна Оз навсегда изменилась при правлении Железного дровосека. Но как она могла забыть о главных победах? Изумрудный город занимает все больше территорий, а львы и жевуны оказались изгнанными… Пришло время все исправить, но кто сможет пойти против порядка, навязанного Железным дровосеком и бросить вызов его армии?
|20 августа 2020
|Россия
|Кинологистика
|8 мая 2018
|США
|17 декабря 2020
|Украина
В конечных титрах приводится цитата: «Сердце не судят по тому, как много вы любите, а по тому, насколько вас любят другие». Ей приписывают авторство Л. Фрэнка Баума, автора романа «Волшебник страны Оз». Эта цитата нигде не встречается в произведениях Баума. Она была создана после смерти Баума авторами экранизации фильма Волшебник страны Оз (1939).