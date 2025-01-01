Любому, кто заходил к Провидцу в «Викингах», приходилось лизать его ладонь: объясняем, что стоит за этим странным ритуалом

Стриптиз Светличной помнил весь СССР, а что насчет остальных танцев? Угадайте 6 фильмов Гайдая только по одному кадру (тест)

Один из лучших сериалов 2025 года возвращается? Когда ждать премьеру 2 сезона «Аутсорса» и как будут выходить серии

С «Марсианским пленником» и отсылками на Гайдая: собрали все, что известно про «Кибердеревню 2»

Запретил показывать, «похоронил» в архиве: лишь за один свой фильм Михалкову стыдно по сей день — и это не провальные «Утомленные солнцем 2»

Участь страшнее, чем у Джоффри: в 3 сезоне «Дома дракона» Кристона Коля ждет эпичная гибель — в точности как в книгах Мартина

«Не просто какие-то болванчики»: почему «Невский», «Шеф» и «Первый отдел» популярнее других детективов — объясняет критик

У Пола Атрейдеса и его наследников была страшная участь: лишь один герой дожил до финала «Дюны»

Этот фильм Рязанов невзлюбил с первой секунды — а потом и вся верхушка СССР: все равно снял, а они упрятали его в архив на 15 лет

Их тела сделали... что?! Объясняем концовку «Одного целого» — самого мерзкого хоррора года (и да, он умнее «Субстанции»)