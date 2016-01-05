Лошадь мечты, 2016

Присцилла Уильямс — 14-летняя девочка и «младший прыгун» в английской конно-спортивной школе. Лето, и она с нетерпением ждет частных учебных занятий со своей лошадью и лучшим другом — Лаки Лад. Так продолжается, пока ее мать не сообщает, что Присцилла будет отправлена в Оклахому, чтобы познакомиться с ее отцом Дюком.

Дюк, бывший чемпион по родео, живет одинокой жизнью после того, как мать Присциллы оставила его. Он знает, как управлять ранчо, но он понятия не имеет, как относиться к девочке-подростку. Проходит совсем немного времени, и Присцилла втягивается в мир верховой езды. Дюк сначала противостоит обретенной страсти дочери, но природный талант Присциллы трудно игнорировать. По мере того как она и Лаки Лад тренируются за место в Национальном молодежном родео, завязываются новые знакомства и восстанавливаются старые отношения.