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Лошадь мечты Лошадь мечты
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Rodeo Girl

Лошадь мечты, 2016

2016 / США
4.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
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О фильме

Присцилла Уильямс — 14-летняя девочка и «младший прыгун» в английской конно-спортивной школе. Лето, и она с нетерпением ждет частных учебных занятий со своей лошадью и лучшим другом — Лаки Лад. Так продолжается, пока ее мать не сообщает, что Присцилла будет отправлена в Оклахому, чтобы познакомиться с ее отцом Дюком. 

Дюк, бывший чемпион по родео, живет одинокой жизнью после того, как мать Присциллы оставила его. Он знает, как управлять ранчо, но он понятия не имеет, как относиться к девочке-подростку. Проходит совсем немного времени, и Присцилла втягивается в мир верховой езды. Дюк сначала противостоит обретенной страсти дочери, но природный талант Присциллы трудно игнорировать. По мере того как она и Лаки Лад тренируются за место в Национальном молодежном родео, завязываются новые знакомства и восстанавливаются старые отношения.

4.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2016
Премьера онлайн 18 апреля 2016
Премьера в мире 5 января 2016
Возраст 12+
Режиссер
Джоэл Пауль Рейсиг
Джоэл Пауль Рейсиг
В ролях
Кевин Сорбо
Софи Болен
Дерек Брэндон
Джоэл Пауль Рейсиг
Джоэл Пауль Рейсиг
Кэрри Брэдстрит
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Лошадь мечты 2 постера
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Лошадь мечты смотреть онлайн

Лошадь мечты
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