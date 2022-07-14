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Побег из космоса
Отзывы о мультфильме «Побег из космоса»
Xiong chu mo: Chong fan di qiu
Побег из космоса
2022 / Китай
Трейлер
7.3
Оцените
23
голоса
Рейтинг IMDb: 6
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lesi.akulova
14 июля 2022, 12:28
Оценка
Скучный мультик
14 июля 2022, 12:28
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Оксана Нагиева
26 августа 2022, 01:55
Оценка
Недавно сходила на мультфильм «Побег из космоса» и хотелось бы поделиться впечатлениями. Мне очень понравилась данная работа, но кажется что этот мультфильм не совсем для детей. Лично я три раза пустила слезу. Сюжет очень захватывающий и интересный. В данной работе нас ждёт множество приключений. История о том, как медведь Брэмбл исполнил свою мечту и стал супергероем. Он познакомился с пришельцем Эви. Сначала они невзлюбили друг друга, но вскоре стали настоящими друзьями. Брэмбл обладает добрым сердцем. Медведь всегда готов придти на помощь и поддержать Эви, которая вспоминает своих родителей, верит в то, что они живы и пытается их найти. Вскоре начинается просто самый настоящий блокбастер. Этот мультфильм оставил у меня много положительных эмоций и я всем советую посмотреть данную работу.
26 августа 2022, 01:55
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