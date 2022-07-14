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Побег из космоса Побег из космоса
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Xiong chu mo: Chong fan di qiu Побег из космоса 2022 / Китай
7.3 Оцените
23 голоса Рейтинг IMDb: 6
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Отзывы о мультфильме «Побег из космоса»

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lesi.akulova 14 июля 2022, 12:28
Оценка
Скучный мультик
14 июля 2022, 12:28 Ответить
Оксана Нагиева 26 августа 2022, 01:55
Оценка
Недавно сходила на мультфильм «Побег из космоса» и хотелось бы поделиться впечатлениями. Мне очень понравилась данная работа, но кажется что этот мультфильм не совсем для детей. Лично я три раза пустила слезу. Сюжет очень захватывающий и интересный. В данной работе нас ждёт множество приключений. История о том, как медведь Брэмбл исполнил свою мечту и стал супергероем. Он познакомился с пришельцем Эви. Сначала они невзлюбили друг друга, но вскоре стали настоящими друзьями. Брэмбл обладает добрым сердцем. Медведь всегда готов придти на помощь и поддержать Эви, которая вспоминает своих родителей, верит в то, что они живы и пытается их найти. Вскоре начинается просто самый настоящий блокбастер. Этот мультфильм оставил у меня много положительных эмоций и я всем советую посмотреть данную работу.
26 августа 2022, 01:55 Ответить
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